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Así fue la eufórica celebración de Victoria y David Beckham tras gol del inglés Anthony Gordon en el Argentina vs Inglaterra

David Beckham celebró con mucha emoción el gol de Anthony Gordon, ya que minutos antes del partido había sido abucheado por hinchas argentinos al aparecer en la pantalla gigante.

En el partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, Anthony Gordon abrió el marcador con un gol en el minuto 54, lo que desató la emoción en las gradas. Fotos: captura/América TV
En el partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, Anthony Gordon abrió el marcador con un gol en el minuto 54, lo que desató la emoción en las gradas. Fotos: captura/América TV
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Corría el minuto 54 del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra para definir este miércoles 15 de julio al segundo finalista del Mundial 2026, cuando el futbolista Anthony Gordon apareció en el área para anotar el 1-0 de los ingleses. Rápidamente, las cámaras enfocaron a los esposos Beckham, quienes celebraron el resultado parcial con mucha emoción.

La felicidad de Victoria y David Beckham duró poco porque, a los 85 minutos, Enzo Fernández sacó un derechazo para anotar el 1-1 y así empatar el encuentro a poco del final. Seis minutos después apareció Lautaro Martínez con un gol de cabeza y logró, junto con la selección argentina, remontar ante Inglaterra.

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Victoria y David Beckham celebraron el gol de Anthony Gordon

En el partido que definió al segundo finalista del Mundial 2026, los británicos sorprendieron al iniciar la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon abrió el marcador ante el Dibu Martínez. Pero quienes llamaron la atención por su eufórica celebración fueron David Beckham y Victoria Beckham al ser captados abrazándose con fuerza y emoción.

Cabe indicar que poco antes del inicio del encuentro entre Inglaterra y Argentina, David Beckham se convirtió en uno de los protagonistas fuera del terreno de juego. El exjugador del Manchester United, presente en las tribunas del estadio de Atlanta (Estados Unidos), fue recibido con abucheos por parte de un sector de los aficionados argentinos. La reacción se produjo cuando su imagen apareció en la pantalla gigante del recinto.

La respuesta de los hinchas de la Albiceleste no tardó en generar debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que Beckham, por su trayectoria, merecía un trato respetuoso como una de las figuras históricas del fútbol, otros recordaron el episodio del Mundial de Francia 1998, cuando fue expulsado en los octavos de final tras una acción contra Diego Simeone.

Esa tarjeta roja resultó determinante, ya que Inglaterra terminó cayendo en la tanda de penales frente a Argentina, lo que convirtió a Beckham en uno de los principales señalados por la derrota y en objeto de fuertes críticas en su país. Sin embargo, cuatro años después, durante el Mundial de Corea-Japón 2002, el exmediocampista tuvo su revancha al convertir el penal que le dio el triunfo por 1-0 a Inglaterra sobre Argentina en la fase de grupos.

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