Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Natalia Salas ha demostrado su resiliencia al luchar contra el cáncer y asegura que su gran motivación para vivir es su pequeño hijo. A pesar de los aspectos negativos que trae consigo la enfermedad, como los dolores de las quimioterapias y la caída del cabello, la actriz peruana asegura que son más los puntos positivos para mantenerse de pie.

En una reciente entrevista con Macla Villamonte para el pódcast 'Cuestión de cuestionar', la artista habló sobre lo que significó enfrentar nuevamente el cáncer justo cuando estaba por casarse, de su miedo a morir y de cómo ese temor se hizo aún más fuerte después de convertirse en mamá. Sin embargo, la también cantante aclaró que no tiene planes de partir a la eternidad.

Natalia Salas se aferra a la vida

Natalia Salas, quien reveló que pronto le extirparán los ovarios y trompas, expresó su necesidad de aferrarse a la vida para poder ver crecer a su hijo. “A ver, ¿cómo te explico que no me voy a morir? O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. O sea, si tengo que tomarme las 83 pastillas, pues me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo”, manifestó la artista peruana.

Para Natalia Salas, no hay nada en este mundo que deje de hacer por aferrarse a la vida. “Si tengo que dejar de tragar todo lo que hay en el universo, pues lo dejo de tragar. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Salas relató que le ha tocado vivir momentos complicados por el tema de las pastillas. “Ya pues, si así va a ser mi vida, así va a ser, pero viva, con reflujo, con dolores de articulaciones, sin ovarios, sin probabilidad de tener más hijos, pero viva, ¿no? Y me dedico a vivir, a viajar, a crear, a trabajar”, dijo la actriz, a quien también le han diagnosticado diabetes.