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Hazaña escolar: 30 alumnos de un colegio de El Agustino ingresan a la Universidad Agraria y logran primeros puestos

Cuatro de los 30 ingresantes obtuvieron el primer puesto en especialidades como Pesquería y Biología. Además, dos de los cachimbos tienen apenas 11 años.

Una promoción completa de alumnos de un solo colegio ingresó a la UNALM
Una promoción completa de alumnos de un solo colegio ingresó a la UNALM | Composición LR-IA / Difusión
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Una verdadera hazaña académica protagonizaron 30 escolares del colegio Juventud Científica de El Agustino al lograr su ingreso a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) mediante el Examen de Admisión 2026-II, realizado el domingo 12 de julio. La jornada congregó a más de 2.300 jóvenes en busca del acceso a la formación universitaria.

Los alumnos de la institución agustina destacaron al ocupar los primeros lugares de distintas carreras y alcanzar el 11% del total de vacantes ofrecidas por la casa de estudios. Asimismo, entre los ingresantes figuran dos menores de 11 años que cursan el sexto grado de primaria, pero que se convirtieron en universitarios tras conocerse los resultados del proceso.

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Dos niños de 11 años entre los ingresantes a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Los dos menores destacados son Joaquín Chura y Lian Vilcapoma, ambos de 11 años y estudiantes de sexto grado de primaria que consiguieron una vacante en la UNALM. Chura suma ya varios ingresos universitarios en su trayectoria académica, mientras que Vilcapoma obtuvo antes el tercer puesto a nivel nacional en el Concurso Nacional de Matemática (Conamat) y es una de las jóvenes promesas del país.

Otro caso digno de reconocimiento es el de Luhana Ríos, una estudiante de 13 años que cursa el tercer grado de primaria y obtuvo el primer puesto en la carrera de Pesquería, a dos meses del fallecimiento de su padre. La adolescente dedicó este importante triunfo a la memoria de su progenitor, quien la motivó a perseverar y continuar esforzándose para alcanzar sus metas académicas.

Cuatro escolares de colegio de El Agustino lograron el primer puesto en carreras de la UNALM

Al igual que Luhana Ríos, otros tres estudiantes del colegio Juventud Científica obtuvieron los primeros lugares en diversas especialidades: Megan Palomino en Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos, Jeremías Ramírez en Zootecnia y Javier Reyes en Biología.

Desde la dirección del colegio destacaron que los 30 ingresantes de este proceso de admisión representan un récord para la institución, al lograr que prácticamente una promoción completa alcance una vacante universitaria. “Este resultado refleja el esfuerzo de nuestros estudiantes, el compromiso de sus familias y el trabajo académico desarrollado por la institución durante estos años”, señalaron.

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