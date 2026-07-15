Jorge Luna sorprende a sus trabajadores por Fiestas Patrias con maletas llenas de regalos y un viaje, reconociendo su esfuerzo en 'No hay sin suerte'. Foto: captura/Tiktok

Jorge Luna sorprende a sus trabajadores por Fiestas Patrias con maletas llenas de regalos y un viaje, reconociendo su esfuerzo en 'No hay sin suerte'. Foto: captura/Tiktok

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Estamos en julio y miles de personas no gozan de gratificación ni de ningún tipo de bono por su trabajo. Sin embargo, hay otros peruanos que tienen la dicha de ser recompensados por todo su esfuerzo. Ese es el caso de los trabajadores de Jorge Luna, quienes fueron sorprendidos con una maleta llena de regalos.

A través de TikTok, un colaborador de Jorge Luna expuso el gran regalo que les dio el comediante peruano a todos los trabajadores de No hay sin suerte, la plataforma de suscripciones y beneficios que hace poco fue galardonada con un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026.

Jorge Luna engríe a sus trabajadores por Fiestas Patrias

El usuario de TikTok Ezionet llenó de elogios a Jorge Luna al mostrar el presente que les dio por Fiestas Patrias, con el fin de hacerlos sentir valorados por todo el esfuerzo que le ponen a la plataforma de sorteos. Además de regalarles un viaje a cualquier destino del país, el integrante de Hablando Huevadas les obsequió una maleta que incluía vinos, snacks, conservas, entre otros productos.

“Mientras hay empresarios que quieren recortar derechos laborales y no pagarle gratificación a sus trabajadores, está Jorgito Luna, que nos ha dado esta maleta repleta de cosas como si fiese una canasta navideña en julio. Y aparte, nos ha dado un viaje para que nosotros elijamos el destino en Perú. Quién más sino el patrón de los marrones, Jorgito Luna. Gracias patrón por reconocer nuestro esfuerzo y trabajo en ‘No hay sin suerte’”, expresó el colaborador.

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar en TikTok. “Jorgito Luna recién se esta enterando que dio todo eso, por que la q organizo todo fue Melisa”, “Él se porta como el jefe que siempre quiso tener”, “Papi, datea por dónde lanza sus convocatorias porfa”, “¿Cómo hago para trabajar con él? Aunque sea limpiando su baño del Canut”, “No hay mejor empresario que algún momento fue empleado y quizo tener lo que les dan a ustedes. Realmente un crack Jorgito”, y “Él es el jefe que todos soñamos tener y Melissa obviamente. Sin ella nada sería posible”; fueron los mensajes de los usuarios de TikTok.