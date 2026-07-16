Precio del dólar hoy jueves 16 de julio de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 16 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,375 la compra y S/3,400 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 16 de julio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,337
- Venta: S/3,471
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,330
- Venta: S/3,460
Precio del dólar hoy, jueves 16 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?
El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 16 de julio?
• Compra: S/3,381
• Venta: S/3,391
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 16 de julio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,3846, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.