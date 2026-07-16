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Christian Domínguez rompió su silencio luego de que Janet Barboza filtrara una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que mantuvo con Ethel Pozo cuando ambas trabajaban en ‘América hoy’. En el intercambio de mensajes se evidenciaría que la hija de Gisela Valcárcel ya no quería que el cumbiambero continuara como conductor del magazine, tras el ampay en el denominado ‘auto rana’ junto a Mary Moncada.

Esto se publicó después de que Ethel asegurara en ‘Magaly TV: la firme’ que mantiene una excelente amistad con el ahora esposo de Karla Tarazona. Sin embargo, la publicación de la ‘rulitos’ sembró dudas sobre esa versión al mostrar el contenido de los chats.

Christian Domínguez habla tras chats de Ethel Pozo en su contra

Christian Domínguez fue consultado sobre la difusión del chat en el que Ethel Pozo expresaría que ya no quería que continuara en ‘América hoy’, pese a haber asegurado recientemente que ambos mantienen una buena amistad. Ante la polémica, el cantante evitó alinearse a un bando y señaló que, de ser auténtica la conversación, le afectaría.

“Si la versión fuera verdad, estuviera mal, pero no sabemos la versión de Janet en este caso; yo estoy al medio”, señaló el líder de La Gran Orquesta, muy serio, ante los medios de comunicación.

Pese al contenido del chat, Domínguez sorprendió al dedicarle elogios a la hija de Gisela Valcárcel y aseguró que entre ambos existe una buena relación, con lo que dejó en claro que no desea alimentar la controversia.

“Yo le tengo mucho cariño. Hemos trabajado mucho y nos hemos conocido como humanos, como gente. Amistades en televisión es complicado, entonces yo considero que la amistad que tenemos es sincera porque no hay algo. Nos hablamos cuando hay que hablarnos, no nos podemos juntar por trabajo, pero está la consideración y yo la considero un montón y siempre va a ser así”, declaró Domínguez en ‘Arriba mi gente’.

Janet Barboza pone en duda la amistad que tienen Ethel Pozo y Christian Domínguez

Luego de que Ethel Pozo asegurara en el programa de Magaly Medina que le une una gran amistad con Christian Domínguez, Janet Barboza compartió una antigua conversación con la exconductora de ‘La granja VIP’, en la que esta última expresaba que el cumbiambero ya no debía continuar al frente de ‘América hoy’.

“De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo, sobre la gran amistad con Christian”, escribió la conductora al publicar la captura de la conversación.

El chat hace referencia al momento en que Christian Domínguez fue ampayado con Mary Moncada dentro de su vehículo, en un episodio que desató una fuerte polémica. Según la conversación que compartió Janet, tras ese escándalo, Ethel no estaba de acuerdo con que el cantante siguiera en el magazine.

“El único que lo quería en el programa era el productor y celebro que hoy sí, tenga una amistad genuina con Brunella“, señaló. Junto a ese mensaje, compartió la fotografía del chat en el que la exconductora escribió: “Pero ya no deberíamos tenerlo”.