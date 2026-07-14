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Magdyel Ugaz reaparece con emotivo mensaje luego de que Sergio George revelara que se están "conociendo": "Las personas que amo"

"Las personas que amo", escribió Magdyel Ugaz en su publicación tras las declaraciones de Sergio George, quien confirmó que ambos se encuentran conociéndose y que fue el encargado de organizar su cumpleaños número 42.

Magdyel Ugaz compartió mensaje tras ser vinculada con Sergio George. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Magdyel Ugaz compartió mensaje tras ser vinculada con Sergio George. Foto: composición LR/difusión/Instagram
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Magdyel Ugaz compartió un emotivo mensaje en redes sociales, luego de que Sergio George confirmara públicamente que ambos mantienen un acercamiento sentimental. La actriz peruana, recordada por su papel de Teresita en la serie 'Al fondo hay sitio', aprovechó su cumpleaños número 42 para reflexionar sobre el amor propio, las personas importantes en su vida y el proceso de reencontrarse consigo misma.

"Honro el camino recorrido. Honro mis tropiezos, mis aprendizajes, mi trabajo, a las personas que amo y, especialmente, el amor que por fin estoy aprendiendo a tenerme. Qué regalo descubrir que nunca es tarde para volver a una misma", escribió la protagonista de 'Señora del destino' en su publicación.

Magdyel Ugaz

Mensaje de Magdyel Ugaz. Foto: Instagram

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lr.pe

Magdyel Ugaz comparte emotivo mensaje tras la confesión de Sergio George

A través de sus redes sociales, Magdyel Ugaz compartió un extenso mensaje con motivo de su cumpleaños, en el que habló sobre el camino recorrido y las lecciones aprendidas a lo largo de los años. Aunque la actriz no hizo referencia directa al productor musical, sus palabras despertaron la curiosidad de sus seguidores por el reciente anuncio del músico sobre el vínculo que mantienen.

La artista agregó que actualmente valora la posibilidad de elegir los espacios y las personas que desea mantener cerca en su vida. "Libre de elegir los lugares donde quiero estar, las personas que quiero cerca, los límites que necesito poner y, sobre todo, la manera en la que quiero tratarme", expresó.

"Durante muchos años viví tomando decisiones desde lo que esperaba el mundo de mí. Hoy, cada vez más, las tomo desde lo que necesito yo. Y esa diferencia lo cambia todo. Recibo estos 42 con una gratitud inmensa. No porque tenga la vida resuelta, sino porque cada día me siento un poquito más yo", concluyó la popular 'Teresita'.

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Sergio George confirmó que está 'saliendo' con Magdyel Ugaz

Durante la entrevista, Sergio George confirmó que se encuentra conociendo a Magdyel Ugaz y que fue él quien organizó su cumpleaños. Además, el productor musical destacó la admiración que siente por ella tanto a nivel profesional como personal, y dejó entrever que el vínculo entre ambos se ha fortalecido durante los últimos meses.

"Comunicado oficial: nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona", expresó el exproductor de Yahaira Plasencia, sorprendiendo a los seguidores de ambos con sus declaraciones.

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