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Nueva avalancha en el Huascarán deja un fallecido y dos heridos en pleno operativo de búsqueda de tres montañistas desaparecidos

El alud se produjo a las 7:30 a. m. y provocó la atención inmediata de brigadas de rescate. Las condiciones climáticas complican las labores de evacuación en la zona de ascenso al pico más alto del Perú.

Las autoridades coordinan esfuerzos con la Policía y la Fuerza Aérea para encontrar a los montañistas.
Las autoridades coordinan esfuerzos con la Policía y la Fuerza Aérea para encontrar a los montañistas. | Foto: composición LR
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Una avalancha registrada la mañana de este jueves 16 de julio en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, provocó la muerte de un porteador y dejó heridos a un turista de nacionalidad india y a un guía oficial de montaña. El accidente ocurrió en el sector La Canaleta, una de las rutas de ascenso al pico más alto del Perú, mientras equipos especializados continúan con la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos desde días atrás.

El desprendimiento de nieve se produjo alrededor de las 7:30 a. m., a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. Tras la emergencia, brigadas de rescate, efectivos policiales y personal especializado iniciaron las labores de auxilio y evacuación en una zona donde las condiciones climáticas y la acumulación de nieve mantienen un alto nivel de riesgo para quienes realizan expediciones.

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Avalancha en el Huascarán ocurrió durante el ascenso por el sector La Canaleta

La Asociación de Guías de Montaña del Perú informó que el guía Edgar Laveriano y el visitante extranjero lograron ser atendidos y evacuados sin que sus vidas corran peligro. En cambio, el porteador falleció en el lugar luego de quedar inconsciente tras el impacto generado por el alud. Hasta el momento, las autoridades no han difundido oficialmente su identidad. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash.

La respuesta ante el accidente movilizó a integrantes de la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (DEPSAM), Socorro Andino Peruano y la Asociación de Guías de Montaña del Perú. Además, el Gobierno Regional de Áncash coordinó el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú para facilitar el traslado de los heridos y recuperar el cuerpo de la víctima. Las operaciones continúan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad del terreno.

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Continúan las labores para ubicar a los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán

De manera paralela, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de Alejandro Ugarte, Artidoro Salas Gaytán y Freddy Mendoza, quienes permanecen desaparecidos luego de una expedición en el nevado Huascarán. En el operativo participan rescatistas, miembros de la Policía Nacional del Perú y personal de la Fuerza Aérea del Perú, aunque el mal tiempo ha dificultado el desarrollo de las labores.

Familiares de los andinistas señalaron que la última comunicación de Alejandro Ugarte incluyó un pedido para que se enviaran drones y helicópteros, debido a que el grupo se encontraba perdido y solo contaba con equipo básico para la travesía. Asimismo, personas cercanas al montañista indicaron que un reloj inteligente registró sus últimas coordenadas, información que podría contribuir a orientar los trabajos de búsqueda en la montaña.

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