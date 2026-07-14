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Ethel Pozo rompe en llanto frente a Magaly por emotivo gesto tras conflicto con su padre biológico: "Tenía que agradecerte"

La hija de Gisela Valcárcel no pudo evitar las lágrimas durante su encuentro con Magaly Medina al recordar un gesto que, según confesó, marcó una diferencia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Magaly Medina y Ethel Pozo. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina y Ethel Pozo. Foto: composición LR/ATV
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Ethel Pozo protagonizó uno de los momentos más emotivos de su encuentro televisivo con Magaly Medina al quebrarse en vivo mientras recordaba el gesto que tuvo la conductora de ATV durante el conflicto relacionado con su padre biológico, Jorge Pozo. La hija de Gisela Valcárcel agradeció públicamente a la popular 'Urraca' por no darle espacio televisivo al caso, pese a que en 2022 Jorge Pozo apareció frente a cámaras y buscó exponer su versión públicamente.

Durante la conversación, la exconductora de ‘Mande quien mande’ reconoció que, a pesar de las críticas y diferencias que existieron entre la ‘Urraca’ y su madre, la presentadora optó por no involucrar a su familia en la polémica. "Hay un momento que sí... ay no, quiero llorar, es inevitable, pero bueno", expresó antes de dirigirse directamente a la conductora para agradecerle el gesto que, según confesó, nunca olvidó.

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Ethel Pozo agradeció a Magaly Medina por no hablar de su padre biológico en su programa

En medio de la entrevista, Ethel Pozo recordó uno de los episodios más sensibles de su vida personal y reconoció públicamente la decisión que tomó Magaly Medina de no darle espacio televisivo a Jorge Pozo. Entre lágrimas, la conductora de 'América hoy' aseguró que ese gesto le permitió entender que existían límites que no debían cruzarse, incluso en medio de las rivalidades televisivas.

"Reconozco, cuando tú tocaste el tema de mi papá", comenzó diciendo Ethel Pozo, momento en el que la ‘Urraca’ la interrumpió para aclarar: "No lo toqué". Fue entonces cuando la hija de Gisela Valcárcel continuó conmovida: "Y te agradezco, te agradezco porque es el único tema que me emociona, porque me demostró que tenías límites y eso era algo bajo".

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La conductora explicó además que se trataba de un asunto especialmente delicado debido al impacto que podría tener en sus hijas y en su entorno familiar. "Porque además iba a tocar a mis hijas y era un tema que yo no quería exponer", señaló Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas durante el intercambio con la presentadora.

Por su parte, la ‘Urraca’ reveló que Jorge Pozo intentó contactarla en distintas oportunidades para contar su versión. "El tipo me rogó, me habló y me llamó", aseguró la conductora de ATV al referirse al padre biológico de Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel respondió que conocía esa situación y volvió a agradecer la decisión que tomó. "Lo sé y tu producción lo dijo, sé que él vino a ti, que no habrá sido la primera vez, sé que muchas veces y que tú dijiste: no, y eso para mí es valioso", expresó.

"No lo tienes que agradecer, es una cosa que me hubiera gustado que igual lo hagan conmigo", respondió la conductora, sellando el emotivo momento con un abrazo que sorprendió a los televidentes.

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