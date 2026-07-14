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La actividad de Mark Vito en redes sociales volvió a captar la atención de miles de usuarios luego de compartir un comunicado que fue interpretado inicialmente como el anuncio del fin de su relación con Leslie Echevarría. El mensaje, difundido desde la cuenta de la empresaria y replicado por el exesposo de Keiko Fujimori en sus historias de Instagram, provocó una inmediata reacción entre sus seguidores por el tono emotivo del texto.

La publicación apareció días después de que la joven empresaria se pronunciara públicamente sobre la lideresa de Fuerza Popular. En sus declaraciones dejó claro que mantiene una relación de respeto con la política, aunque afirmó que no apoyaría su campaña ni la de ningún candidato.

Comunicado de Mark Vito y Leslie Echevarría.

'Hemos decidido ponerle fin': el comunicado de Mark Vito y Leslie Echevarría

El contenido compartido por Mark Vito y Leslie Echevarría comenzó con una frase que llevó a muchos usuarios a pensar que la pareja había decidido separarse.

“Con mucho dolor en el corazón queremos comunicarles que, después de pensarlo durante mucho tiempo, hemos decidido ponerle fin a una etapa muy importante para nosotros. No ha sido una decisión fácil. Detrás de ella hay muchas conversaciones, emociones y recuerdos que siempre llevaremos con cariño. (...) Los queremos muchísimo y lamentamos tener que darles esta noticia”.

El mensaje, redactado con un tono de despedida, fue suficiente para que las redes sociales se llenaran de comentarios sobre una posible ruptura sentimental.

La incertidumbre creció debido a que el comunicado fue respaldado por Mark Vito desde su cuenta oficial de Instagram, lo que reforzó la idea de que se trataba de un anuncio personal.

Todo se trató de una broma

Pese a la preocupación inicial, el desenlace fue muy distinto de lo que imaginaron los seguidores de la pareja. El supuesto anuncio del fin de una etapa no hacía referencia a su relación, sino al cierre de los cupos de un curso de italiano impulsado por Leslie Echevarría como parte de su emprendimiento.

La propia creadora de contenido despejó cualquier duda al completar el mensaje con una aclaración que cambió por completo el sentido de la publicación: “Se acabaron los cupos de italiano. ¡Nuestra relación sigue intacta!”.

Con esa frase confirmó que su romance con Mark Vito continúa sin cambios y que el comunicado había sido utilizado como una estrategia para sorprender a su comunidad antes de revelar el verdadero anuncio.