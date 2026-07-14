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Senamhi activa alerta roja por 61 horas debido al alza de temperatura en Lima y otras regiones desde mañana

El aviso meteorológico advierte un incremento de la temperatura diurna entre el 15 y el 17 de julio en la costa y sierra del país. También se prevén altos niveles de radiación UV y ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

Senamhi emite alerta roja por incremento de temperatura en Lima y Callao
Senamhi emite alerta roja por incremento de temperatura en Lima y Callao | Foto: composición LR/Senamhi
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, que afectará a Lima, Callao y otras 18 regiones del país del 15 al 17 de julio. El aviso meteorológico tendrá una vigencia de 61 horas y advierte, además, un aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 276, la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá el incremento de la temperatura y de los niveles de radiación UV, principalmente en la costa y la sierra. Los vientos más intensos se registrarían durante las horas de la tarde.

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¿Qué temperaturas se esperan?

Para el 15 de julio, el Senamhi prevé temperaturas máximas de 32 °C a 34 °C en la costa norte, entre 24 °C y 29 °C en la costa central —donde se ubican Lima y Callao— y de 23 °C a 30 °C en la costa sur. En la sierra, los valores oscilarán entre 18 °C y 32 °C en el norte, entre 17 °C y 30 °C en la zona central y entre 14 °C y 30 °C en el sur.

Para el 16 y 17 de julio, las temperaturas continuarán elevadas. En la costa norte se alcanzarían hasta 35 °C, mientras que en la costa central los registros oscilarán entre 25 °C y 29 °C. En la sierra sur también podrían presentarse valores de hasta 31 °C, según el organismo.

El aviso de nivel rojo comprende los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Lima soporta una ola de calor

Lima y Callao acumulan 41 días de ola de calor diurno asociada a la presencia de El Niño costero, informó el Senamhi. El 13 de julio, las estaciones meteorológicas registraron temperaturas de hasta 28,5 °C en La Molina, 28 °C en Jesús María y 27,3 °C en el Callao, valores que superan en aproximadamente 9 °C los niveles habituales para el invierno.

El organismo también reportó que las noches se mantienen más cálidas de lo esperado, con 70 jornadas consecutivas bajo esta condición. El último 14 de julio, el Callao alcanzó 21,6 °C, Jesús María 18,2 °C y La Molina 16,4 °C; en el primer caso, la temperatura estuvo 5,6 °C por encima de lo normal para esta época del año.

Según el Senamhi, este comportamiento está relacionado con las condiciones cálidas del mar frente a la costa peruana, asociadas a la presencia de El Niño costero, que favorecen el incremento de las temperaturas durante el día y la noche.

Recomendaciones del Indeci

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar medidas para reducir los riesgos por la exposición prolongada al calor y a la radiación solar.

Entre las principales recomendaciones figuran aplicar bloqueador solar, utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta si se permanece al aire libre. Asimismo, aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, beber abundante agua para mantener una adecuada hidratación y usar ropa de colores claros.

La entidad también recomendó mantener ventilados los ambientes de la vivienda y los centros de trabajo. En tanto, informó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea las regiones comprendidas en la alerta y coordina acciones con las autoridades locales y regionales ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Piura reporta récord histórico con 34 °C

El aviso del Senamhi se emite luego de que Piura registrara temperaturas inusualmente altas durante el invierno. La región superó los 34 °C, un valor que no se alcanzaba en esta temporada desde hace cinco décadas.

Además, la temperatura nocturna llegó a los 24 °C, cuando el promedio habitual para esta época del año ronda los 17 °C, según reportó el organismo meteorológico.

El Senamhi explicó que este escenario responde a las condiciones cálidas del mar en la costa norte, que favorecen la persistencia de registros elevados en regiones como Piura y Lambayeque.

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