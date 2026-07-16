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La ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa estuvo marcada por diversos momentos de celebración y manifestaciones de respaldo, pero una de las escenas que más llamó la atención fue protagonizada por el comediante Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita.

El hecho ocurrió el miércoles 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja, durante el acto organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución encargada de oficializar la acreditación de la nueva mandataria. Desde uno de los palcos, el artista interrumpió brevemente la solemnidad del evento con un mensaje dirigido a la lideresa de Fuerza Popular, que generó reacciones entre los asistentes.

'Siempre estaré contigo': Melcochita grita a todo pulmón su respaldo a Keiko Fujimori

Pablo Villanueva tomó protagonismo cuando se puso de pie y, con su característico estilo, lanzó una frase de apoyo hacia Keiko Fujimori frente a los presentes.

“¡Melcochita siempre estará contigo Keiko!”, expresó el humorista, provocando sonrisas y comentarios entre parte del público que seguía la ceremonia.

La intervención ocurrió en un ambiente donde ya se habían registrado aplausos y expresiones de respaldo hacia la actual presidenta electa. Sin embargo, el mensaje del sonero peruano destacó por el tono espontáneo con el que expresó su posición durante un acto oficial que reunía a autoridades, invitados y simpatizantes.

El respaldo expresado por Melcochita no quedó limitado al momento presencial. Tras la ceremonia, el artista decidió compartir una grabación propia del acontecimiento para mostrar desde otro ángulo cómo ocurrió su participación durante la entrega de credenciales a Keiko Fujimori.

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Melcochita viralizó imágenes del momento en que gritó a favor de Keiko Fujimori

A través de su cuenta oficial de TikTok, Melcochita publicó un video en el que se observa el instante exacto en que se levanta de su ubicación, aplaude y expresa públicamente su apoyo a Keiko Fujimori. La grabación permitió apreciar con mayor claridad la reacción del artista durante el evento realizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Aunque la escena ya había sido registrada por la transmisión oficial de la ceremonia, Pablo Villanueva difundió una versión captada desde una perspectiva diferente, lo que volvió a generar atención entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Junto a las imágenes, el comediante acompañó la publicación con un mensaje en el que reafirmó su postura frente a la nueva presidenta electa. “Keiko Fujimori, siempre apoyando la democracia y las buenas obras”, escribió en la plataforma digital, donde también compartió una fotografía junto a la mandataria.