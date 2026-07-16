HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Argentina elimina a Inglaterra y apunta a ganar el Mundial 2026: análisis del partido | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Querida conductora de TV ruega por ayuda para encontrar a su novio influencer desaparecido en el Huascarán: “Se lo suplico”

Horas de angustia vive una popular presentadora de televisión peruana tras la desaparición de su novio en el nevado Huascarán, en Áncash, donde realizaba una expedición junto a otros dos montañistas.

Pedido de ayuda de presentadora de TV fue escuchado por las autoridades. Foto: Composición LR/Instagram.
Pedido de ayuda de presentadora de TV fue escuchado por las autoridades. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

La conductora de televisión peruana Paola Chiappina, conocida como DiPaola, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su novio, el influencer Alejandro Manuel Ugarte 'Chicho', quien permanece desaparecido desde la mañana del 14 de julio tras iniciar una expedición al nevado Huascarán, en Áncash. El joven se encontraba con otros dos montañistas, cuyo paradero también es desconocido.

Al confirmarse la desaparición de las tres personas, una patrulla de rescate conformada por 20 especialistas del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Asociación de Guías de Montaña del Perú inició las labores de búsqueda. El operativo se desarrolla a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas extremas.

Publicación de Paola Chiappina pidiendo ayuda para encontrar a su novio. Foto: Instagram.

Publicación de Paola Chiappina pidiendo ayuda para encontrar a su novio. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Piden reforzar búsqueda de montañistas desaparecidos en el Huascarán: hallan sus carpas, pero no hay rastro de ellos

lr.pe

Conductora de TV DiPaola pide ayuda para encontrar a su novio

Paola Chiappina, conductora del programa culinario 'El postre imposible' en el canal Plus Life, recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo en la búsqueda de su novio, conocido como 'Chicho', y de los otros dos montañistas que lo acompañaban durante la expedición al nevado Huascarán.

A través de sus historias en Instagram, la presentadora hizo un desesperado llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda. “Ayúdenme, por favor. Chicho está perdido en el Huascarán con 2 montañistas más. Necesitamos un helicóptero para que lo encuentren más rápido. Se lo suplicó, por favor”, escribió la influencer adjuntando una foto con su pareja.

El pedido se viralizó rápidamente y fue compartido por diversas figuras de la TV y de las redes sociales, lo que contribuyó a que se consiguieran dos helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y más personal de búsqueda. Además, la familia de la conductora adquirió un dron de alta tecnología para apoyar en las tareas de localización.

Según sus últimas historias en Instagram, Paola Chiappina se encuentra en Caraz junto a su hermano, desde donde sigue de cerca toda la logística del operativo. En sus mensajes también ha expresado su esperanza y confianza en que su pareja y los otros dos montañistas sean encontrados sanos y salvos.

PUEDES VER: Aldo Miyashiro conmueve al anunciar en vivo el final definitivo de su programa en Willax: “Hoy termina ‘Habla chino’”

lr.pe

¿Quién es la conductora de TV Paola Chiappina, conocida como DiPaola?

Paola Chiappina, de 32 años, es una chef y creadora de contenido que ha ganado popularidad en las redes sociales por sus recetas y consejos de repostería. Actualmente conduce el programa 'El postre imposible', donde comparte la preparación de diversos postres con su audiencia.

Además, es la fundadora de DiPaola, una marca especializada en postres caseros. También dicta clases particulares, grupales y corporativas de repostería. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación y, en 2019, culminó sus estudios en el Instituto Culinario Italiano de Formación, en Italia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sheyla Rojas expone el detonante que la llevó a terminar para siempre con Sir Winston tras cinco años: “Miedo de malgastar mi tiempo”

Sheyla Rojas expone el detonante que la llevó a terminar para siempre con Sir Winston tras cinco años: “Miedo de malgastar mi tiempo”

LEER MÁS
Aldo Miyashiro conmueve al anunciar en vivo el final definitivo de su programa en Willax: “Hoy termina ‘Habla chino’”

Aldo Miyashiro conmueve al anunciar en vivo el final definitivo de su programa en Willax: “Hoy termina ‘Habla chino’”

LEER MÁS
Magaly Medina abandona su vivienda tras exponer alarmantes mensajes de amenaza contra su vida: “Me da una tristeza”

Magaly Medina abandona su vivienda tras exponer alarmantes mensajes de amenaza contra su vida: “Me da una tristeza”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

LEER MÁS
Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Magaly Medina despide a su reportero tras revisar su celular por denuncia de presunta extorsión y acoso: “Ya no forma parte del programa”

Magaly Medina despide a su reportero tras revisar su celular por denuncia de presunta extorsión y acoso: “Ya no forma parte del programa”

LEER MÁS
Así fue la eufórica celebración de Victoria y David Beckham tras gol del inglés Anthony Gordon en el Argentina vs Inglaterra

Así fue la eufórica celebración de Victoria y David Beckham tras gol del inglés Anthony Gordon en el Argentina vs Inglaterra

LEER MÁS
Denuncian a reportero de Magaly Medina por presunto hostigamiento para armar ampay a Reimond Manco y Pedro Aquino

Denuncian a reportero de Magaly Medina por presunto hostigamiento para armar ampay a Reimond Manco y Pedro Aquino

LEER MÁS
¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

¿Y Kenji? Keiko Fujimori no mencionó a su hermano en discurso de entrega de credenciales y usuarios en redes notaron curioso detalle

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025