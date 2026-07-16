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La conductora de televisión peruana Paola Chiappina, conocida como DiPaola, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su novio, el influencer Alejandro Manuel Ugarte 'Chicho', quien permanece desaparecido desde la mañana del 14 de julio tras iniciar una expedición al nevado Huascarán, en Áncash. El joven se encontraba con otros dos montañistas, cuyo paradero también es desconocido.

Al confirmarse la desaparición de las tres personas, una patrulla de rescate conformada por 20 especialistas del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Asociación de Guías de Montaña del Perú inició las labores de búsqueda. El operativo se desarrolla a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas extremas.

Publicación de Paola Chiappina pidiendo ayuda para encontrar a su novio. Foto: Instagram.

Conductora de TV DiPaola pide ayuda para encontrar a su novio

Paola Chiappina, conductora del programa culinario 'El postre imposible' en el canal Plus Life, recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo en la búsqueda de su novio, conocido como 'Chicho', y de los otros dos montañistas que lo acompañaban durante la expedición al nevado Huascarán.

A través de sus historias en Instagram, la presentadora hizo un desesperado llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda. “Ayúdenme, por favor. Chicho está perdido en el Huascarán con 2 montañistas más. Necesitamos un helicóptero para que lo encuentren más rápido. Se lo suplicó, por favor”, escribió la influencer adjuntando una foto con su pareja.

El pedido se viralizó rápidamente y fue compartido por diversas figuras de la TV y de las redes sociales, lo que contribuyó a que se consiguieran dos helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y más personal de búsqueda. Además, la familia de la conductora adquirió un dron de alta tecnología para apoyar en las tareas de localización.

Según sus últimas historias en Instagram, Paola Chiappina se encuentra en Caraz junto a su hermano, desde donde sigue de cerca toda la logística del operativo. En sus mensajes también ha expresado su esperanza y confianza en que su pareja y los otros dos montañistas sean encontrados sanos y salvos.

¿Quién es la conductora de TV Paola Chiappina, conocida como DiPaola?

Paola Chiappina, de 32 años, es una chef y creadora de contenido que ha ganado popularidad en las redes sociales por sus recetas y consejos de repostería. Actualmente conduce el programa 'El postre imposible', donde comparte la preparación de diversos postres con su audiencia.

Además, es la fundadora de DiPaola, una marca especializada en postres caseros. También dicta clases particulares, grupales y corporativas de repostería. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación y, en 2019, culminó sus estudios en el Instituto Culinario Italiano de Formación, en Italia.