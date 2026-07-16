Harvey Colchado a Keiko Fujimori: "El perdón comienza con justicia y deberá demostrarse con hechos"

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, demandó coherencia política y señaló que cualquier proceso de reconciliación nacional debe respetar la independencia de poderes y la igualdad ante la ley". | Composición/LR

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, demandó coherencia política y señaló que cualquier proceso de reconciliación nacional debe respetar la independencia de poderes y la igualdad ante la ley". | Composición/LR

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Tras el discurso de Keiko Fujimori al recibir sus credenciales, en el que aseguró haber aprendido a “pedir perdón y a perdonar”, el diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, señaló que “el perdón comienza con justicia y deberá demostrarse con hechos”.

Mediante sus redes sociales, Harvey Colchado se dirigió a la presidenta electa para advertirle que cualquier discurso de reconciliación nacional solo tendrá valor si muestra respeto por la independencia de poderes y un compromiso real con la justicia.

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Según Colchado, aunque objetivos como la eficiencia estatal, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción son indispensables para cualquier gobierno, estos carecen de valor si no se acompañan de decisiones para evitar la “repetición de prácticas” que debilitan los organismos institucionales.

Contra el abuso de medidas excepcionales

Colchado también advirtió que la administración pública no debe descansar en el uso excesivo de facultades extraordinarias y cuestionó que la "urgencia" se utilice como justificación constante para el abuso de decretos o estados de emergencia.

"Un Estado eficiente no depende de medidas excepcionales, sino de funcionarios íntegros, capaces y de una gestión transparente que rinda cuentas", señaló.

Asimismo, remarcó que la transformación institucional debe involucrar a todos los poderes del Estado, con un enfoque real en la lucha anticorrupción.

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Colchado también manifestó que la justicia debe mantenerse al margen de los intereses políticos. “No puede ser utilizada como instrumento de persecución política ni perder su imparcialidad en el proceso".

Discurso de Keiko Fujimori

Tras recibir sus credenciales, Keiko Fujimori se refirió la reconciliación nacional y señaló que esta no significa olvidar las diferencias, sino “aprender a construir sobre lo que une”.

En ese sentido, hizo un llamado a las fuerzas políticas, al sector privado, a la academia y la ciudadanía a trabajar “con madurez y convicción”. Indicó también que ha aprendido de sus errores, lo que le ha permitido “aprender a pedir perdón y, sobre todo, a perdonar”.

Respecto a su gestión, declaró que su gobierno viene a “recuperar el sentido de urgencia”. Y mencionó que el Estado debe necesita volver a tener la “capacidad de resolver a tiempo”.

Sin embargo, durante su discurso no mencionó la derogación de las leyes procrimen, la independencia de los poderes del Estado o la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.