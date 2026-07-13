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Sociedad

UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

Las inscripciones para este programa de la UNI se encontrarán abiertas del 21 de julio al 2 de agosto de 2026 y estarán dirigidas a estudiantes, egresados e incluso trabajadores del sector público con correo institucional.

Los cursos, que comienzan el 3 de agosto, están orientados al desarrollo de competencias digitales en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y programación.
Los cursos, que comienzan el 3 de agosto, están orientados al desarrollo de competencias digitales en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y programación. | Foto: composición LR/Difusión
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la décima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una iniciativa que pondrá a disposición de estudiantes, egresados y trabajadores del sector público más de 80 cursos virtuales gratuitos orientados al desarrollo de competencias digitales. La convocatoria abrirá su proceso de inscripción entre el 21 de julio y el 2 de agosto de 2026.

La propuesta académica contempla formación en áreas vinculadas con las actuales demandas del mercado laboral y las clases iniciarán el 3 de agosto. Todas las sesiones se desarrollarán en modalidad virtual y en vivo, además de contar con un repositorio de grabaciones para que los participantes puedan revisar el contenido cuando lo requieran.

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UNI abre inscripciones para más de 80 cursos virtuales gratuitos en tecnología

La nueva edición del Programa de Iniciación Tecnológica incorpora contenidos actualizados en inteligencia artificial y otras disciplinas relacionadas con la transformación digital. Entre las alternativas disponibles figuran cursos de análisis y ciencia de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo de software, cloud computing, machine learning, automatización empresarial, gestión de proyectos, CAD, BIM, normas ISO, diseño UX/UI y comunicación digital.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país. También podrán participar trabajadores del sector público que cuenten con un correo institucional activo. Todos los cursos serán gratuitos y se impartirán de manera completamente virtual para facilitar el acceso desde cualquier región del Perú.

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Fechas, requisitos y certificación de los cursos gratuitos de la UNI

El proceso de matrícula estará habilitado desde el 21 de julio hasta el 2 de agosto de 2026 a través del portal oficial del Programa de Iniciación Tecnológica. Una vez concluida esta etapa, las clases comenzarán el 3 de agosto con sesiones en vivo y acceso posterior a las grabaciones como material de consulta.

Quienes deseen acreditar su participación podrán solicitar un certificado oficial con aval de la UNI por un costo de S/50 por curso, aunque este trámite será opcional. Para resolver consultas, la universidad también ha habilitado los números de WhatsApp 971 683 282 y 920 583 566, además del portal de inscripción, donde se encuentra disponible toda la oferta académica del programa.

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