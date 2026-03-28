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Espectáculos

¿De qué murió Manolo Rojas?: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del querido actor cómico peruano

Manolo Rojas, gran referente del humor peruano, murió a los 63 años. El entrañable actor fue hallado inconsciente en su vivienda, pero los intentos por auxiliarlo fueron en vano.

Manolo Rojas falleció a los 63 años el viernes 27 de marzo.
Manolo Rojas falleció a los 63 años el viernes 27 de marzo. | Foto: Instagram

La repentina muerte de Manolo Rojas a los 63 años ha conmocionado al país. El comediante, figura emblemática de la televisión y los escenarios, dejó un vacío enorme en la comedia peruana y abrió interrogantes sobre las circunstancias de su partida.

Desde las primeras horas, circularon distintas versiones sobre lo ocurrido, algunas vinculadas a problemas de salud que él mismo había enfrentado en el pasado. La noticia no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a familiares y colegas de la farándula nacional, que lo recordaron como un talento sin par y un amigo entrañable.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Manolo Rojas?

La noticia se conoció la noche del viernes 27 de marzo, cuando América Televisión interrumpió su programación para informar en vivo el fallecimiento de Manolo Rojas. Según los testimonios, el humorista se desvaneció frente a su vivienda y sus hijos, tras ser alertados por vecinos, intentaron trasladarlo en su vehículo hacia un centro médico. Sin embargo, los agentes policiales les indicaron que ya no presentaba signos vitales.

Familiares y vecinos se congregaron rápidamente en el lugar, donde efectivos de la Policía Nacional acordonaban la zona para iniciar las diligencias, mientras el cuerpo sin vida del actor permanecía en el vehículo. La escena, marcada por el dolor de sus seres queridos, fue registrada por los medios que llegaron al sitio.

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¿De qué falleció Manolo Rojas?

Las versiones preliminares sobre la muerte de Manolo Rojas apuntaron a un ataque cardíaco. Jaime, su hermano, declaró durante la madrugada del 28 de marzo que se trató de un infarto. Horas más tarde, ‘América Noticias’ confirmó al público que el deceso se produjo por causas naturales.

Por otro lado, de acuerdo con el noticiero, Manolo Rojas sufría de hígado graso e hipertensión. Además, años atrás había sido diagnosticado con diabetes, aunque en los últimos tiempos adoptó un estilo de vida más saludable: hacía ejercicio con regularidad, mejoró su dieta alimenticia y había dejado el consumo de alcohol.

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