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Sergio George confirma saliditas con Magdyel Ugaz: ¿Cuántos años le lleva el productor a la actriz peruana?

Magdyel Ugaz celebró sus 42 años en una íntima reunión con familiares, amigos y colegas, con la presencia del productor Sergio George. También llamó la atención la diferencia de edad entre ambos.


Sergio George confesó en una entrevista que está "contento" al conocer a Magdyel Ugaz, quien recién cumplió 42 años. Fotos: Instagram
Sergio George confesó en una entrevista que está "contento" al conocer a Magdyel Ugaz, quien recién cumplió 42 años. Fotos: Instagram
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Magdyel Ugaz festejó sus 42 años a lo grande, en una íntima reunión junto a sus familiares, amigos y colegas del arte. Sin embargo, la presencia de Sergio George fue la que más llamó la atención en redes sociales. Tras una ola de especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad entre la actriz y el productor estadounidense, este terminó por confesar que tiene el corazón contento y que está feliz conociendo a la protagonista de 'Señora del destino'.

“Comunicado oficial: nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”, reveló el músico internacional durante una entrevista con Giovanna Valcárcel para Radio Panamericana.

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¿Cuántos años le lleva Sergio George a la actriz Magdyel Ugaz?

Además de la complicidad entre Sergio George y Magdyel Ugaz durante la celebración por los 42 años de la actriz, lo que también llamó la atención fue la diferencia de edad entre la exactriz de 'Al fondo hay sitio' y el productor, famoso por trabajar con estrellas de la salsa en el continente, como Marc Anthony.

Lo que se sabe de Sergio George Marengo Velázquez es que nació en Nueva York (Estados Unidos) el 23 de mayo de 1961 y en la actualidad tiene 65 años. En tanto, la actriz peruana Magdyel Ugaz recientemente cumplió 42 años. Es decir, el examigo de Yahaira Plasencia le lleva 23 años más.

Sergio George le celebró el cumpleaños a Magdyel Ugaz

Sergio George compartió en sus redes sociales varios momentos de la celebración de cumpleaños de Magdyel Ugaz. Una de las escenas que más llamó la atención ocurrió cuando el productor llevó personalmente la torta hasta el lugar donde se encontraba la actriz. Ambos quedaron en el centro de la reunión, gesto que evidenció la cercanía que existiría entre ellos.

La popular 'Teresita' se mostró muy emocionada al apagar las velas, mientras recibía los aplausos de sus familiares y amigos. Entre los asistentes también estuvieron conocidas figuras de la televisión peruana, como Gisela Valcárcel, Mónica Sánchez, Cristian Rivero y Gianella Neyra.

Durante la fiesta, Magdyel Ugaz y Sergio George fueron vistos juntos en distintos momentos y posaron sonrientes para varias fotografías. Más tarde, el productor publicó imágenes del encuentro en sus historias de Instagram, etiquetó a la actriz y acompañó la publicación con la canción romántica 'Quisiera ser', de Reik, detalle que volvió a despertar especulaciones sobre un posible romance.

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