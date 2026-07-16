➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 16 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 15 de julio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
Descubre qué dicen los astros para este jueves 16 de julio con el horóscopo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio: predicciones para tu signo
- Aries: Es posible que tengas algunas dificultades para concretar ese viaje y mudanza que esperas realizar. Paciencia, con esfuerzo todo lo conseguirás. En el amor, sé tolerante y escucha antes de juzgar.
- Tauro: Llegas a un acuerdo económico con esa persona con la que deseas desarrollar tus proyectos. El lazo será positivo y te permitirá crecimiento. En el amor, vuelve la armonía a tu relación.
- Géminis: Retomas un proyecto que hace mucho abandonaste. Esta vez contarás con las herramientas necesarias para que sea exitoso. En el amor, alguien del pasado te pide volverlo a intentar.
- Cáncer: No permitas que la lentitud de algunos proyectos afecte tu estado emocional. Sé constante y no pierdas el horizonte; solo así lograrás avanzar. En el amor, no fuerces una reconciliación.
- Leo: Estás angustiándote innecesariamente. Tendrás en manos el dinero que necesitas para movilizar ese proyecto y hacerlo realidad. En el amor, superas esa decepción y recuperas tu seguridad.
- Virgo: El buen manejo de tus herramientas y la perfección de tu labor será observada y admirada por una persona de cargo y poder. Prepárate, llegan propuestas. En el amor, que no te domine el orgullo.
- Libra: Una persona que te aprecia te dará consejos y advertencias que te permitirán ser cauto en los planes que deseas realizar. En el amor, esa persona te hará una propuesta que jamás imaginaste.
- Escorpio: Un superior será muy exigente con los resultados de tu labor y la presión que ejerza podría estresarte. Mantén el equilibrio y evita confrontaciones. En el amor, nada se resuelve discutiendo.
- Sagitario: Algunos procesos documentarios podrían tornarse pesados. No te desanimes e insiste; con paciencia todo lo superarás. En el amor, no condiciones tanto a esa persona si deseas recuperarla.
- Capricornio: Has encontrado la solución a un problema que pensaste jamás resolverías. Recuperas la confianza en ti; nada ni nadie te detendrá. En el amor, domínate; evita una escena de celos.
- Acuario: Conversarás con un grupo de amigos y coordinarán realizar un proyecto, un viaje o algo diferente que te llenará de emoción. En el amor, una amistad empieza a transformarse en algo más.
- Piscis: Estás dejando pendientes que no conviene descuidar. Una amistad te hará reflexionar sobre el error que podrías cometer y, gracias a sus consejos, cambiarás. En el amor, no evadas esa conversación.