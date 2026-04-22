Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Natalia Salas conmovió al público al abrir su corazón en el programa 'La verdad a prueba' de Andrea Llosa, en el que habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, al tener que enfrentar nuevamente complicaciones derivadas del cáncer. La actriz de 38 años reveló cómo esta dura experiencia impactó no solo su salud, sino también su relación con su esposo, Sergio Coloma, con quien decidió casarse en medio de la adversidad.

“Yo le pido al mundo, a Dios, me quiero sanar pero no sólo del cáncer, hay un montón de cosas que uno tiene adentro y estas vivencias yo las agradezco porque Sergio es como el resultado de un anhelo, un sueño y oraciones de tener al hombre que yo hoy día tengo al lado, de haber formado una familia con él”, expresó la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio'.

Natalia Salas abre su corazón y revela cómo vive su relación con Sergio Coloma

Durante la entrevista, la actriz reflexionó sobre cómo las experiencias difíciles pueden transformar una relación de pareja. En su caso, aseguró que la llegada de su hijo y el proceso de su enfermedad han sido momentos determinantes que han puesto a prueba su matrimonio, pero también lo han fortalecido.

La actriz confesó que antes de conocer a Sergio Coloma no tenía en sus planes convertirse en madre. “Yo no soñaba con ser mamá, la maternidad no era parte de mi sueño, yo no crecí jugando con muñecas, eso de que ‘ay qué lindo cuando estaré embarazada’, nunca, de hecho por eso tengo cuatro gatos, yo dije voy a ser la tía chévere de los gatos y se acabó”, afirmó con sinceridad. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado al formar una familia, una etapa que hoy valora profundamente.

Asimismo, resaltó que las dificultades no solo se limitan a temas de salud, sino que cualquier cambio importante puede sacudir una relación. “Hay gente que tiene que remar mucho para mantenerse unida, algo que me ha pasado con Sergio”, explicó. Incluso, se mostró convencida de la conexión que tiene con su esposo: “Si la gente cree en el alma gemela, yo estoy convencida que él es la mía”.

Actriz revela el momento más duro tras la reaparición de la enfermedad

Natalia Salas también compartió uno de los momentos más difíciles que le tocó enfrentar, tras ser diagnosticada con metástasis en una de sus vértebras a finales de 2025. Este episodio marcó un antes y un después en su proceso emocional, ya que tuvo un impacto mucho más fuerte que su primera batalla contra el cáncer de mama.

“La primera vez no; esta vez sí, porque las tet** te las sacas, pero ¿cómo te sacas una vértebra? Entonces, claro, la primera lectura es: ‘hay que descartar metástasis’. Lloré lo que no había llorado en 25 años… Mi sentencia de muerte me la van a dar cuando me den la biopsia”, añadió la actriz.