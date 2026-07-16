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Bárbara de Regil, protagonista de 'Rosario Tijeras', desata furor con su llegada a Lima: "Sentí muchísimo amor"

La actriz Bárbara de Regil fue recibida por sus fans en Lima y confesó estar conmovida por el cariño del público peruano, antes de su evento en Multiespacio Costa 21.

Barbara de Régil causa furor tras su llegada a Lima. Foto: composición LR/difusión/instagram
Barbara de Régil causa furor tras su llegada a Lima. Foto: composición LR/difusión/instagram
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La actriz mexicana Bárbara de Regil, reconocida por su papel protagónico en la serie de Netflix 'Rosario Tijeras', llegó por primera vez al Perú y protagonizó un emotivo encuentro con sus seguidores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Decenas de fanáticos la esperaron con pancartas, fotografías, cartas y obsequios para darle la bienvenida antes de su esperado evento programado para el 18 de julio en el Multiespacio Costa 21.

La deportista de 39 años no ocultó su sorpresa ante el recibimiento y compartió un emotivo mensaje con imágenes del cálido momento vivido junto a sus admiradores peruanos. "Acabo de llegar a Perú y qué recibimiento tan bonito. Sentí muchísimo amor desde que salí del aeropuerto. Hay una energía muy especial aquí que de verdad se siente", señaló a través de una historia de Instagram.

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Bárbara de Regil se emociona hasta las lágrimas tras el recibimiento de sus fans peruanos

La protagonista de 'Rosario Tijeras' arribó al país acompañada de su esposo, el productor Fernando Schoenwald, quien también fue testigo del entusiasmo que despertó la visita de la actriz mexicana. Entre flores, carteles y mensajes de cariño, Bárbara de Regil se tomó fotografías y recibió el afecto de sus seguidores, quienes celebraron la llegada de una de las figuras más populares de la televisión y el streaming latinoamericano.

Después de abandonar el aeropuerto, la actriz volvió a dirigirse a sus seguidores para revelar que el recibimiento la había emocionado más de lo que imaginaba. "Les voy a confesar algo. En el camino al hotel solté la lagrimita. Perú, ya me ganaron el corazón. Estoy muy, muy feliz de estar aquí y no puedo esperar para verlos este sábado. Vamos a vivir una experiencia increíble juntos", manifestó.

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¿Qué es el Cardio Motivacional que Bárbara de Regil presentará en Lima?

La visita de Bárbara de Regil al Perú tiene como principal objetivo la realización de su reconocida masterclass Cardio Motivacional, un formato que combina ejercicios cardiovasculares con mensajes de motivación y bienestar emocional.

La actividad se llevará a cabo el sábado 18 de julio en el Domo de Costa 21 y busca incentivar la actividad física mediante dinámicas accesibles para todo tipo de público, sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Zona Diamante – S/399

  • Meet and greet con Bárbara de Regil
  • Póster autografiado
  • Botella tomatodo
  • Mat para ejercicios

Zona Golden – S/257

  • Póster autografiado por la actriz

Zona VIP – S/150

  • Acceso al evento.
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