Janet barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

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La entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina sigue generando repercusiones. Luego de que ambas conductoras dejaran atrás sus diferencias con un abrazo al finalizar la conversación emitida el 14 de julio, Janet Barboza decidió pronunciarse en sus redes sociales y compartió conversaciones privadas que mantuvo con la hija de Gisela Valcárcel, en las que se menciona a la popular 'Urraca' y a otros conductores de la televisión.

A través de sus historias de Instagram, la 'Rulitos' aseguró que no vio la entrevista, aunque explicó que sí estuvo al tanto de lo ocurrido. "No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche", escribió la conductora. Junto a ese mensaje, publicó capturas de WhatsApp que, según indicó, corresponden a mayo de 2025 y que mostrarían la postura que tenía la hija de la 'Señito' sobre la presentadora de ATV.

Conversación de Janet Barboza con Ethel Pozo. Foto: Instagram

Janet Barboza comparte chats de Ethel Pozo tras su entrevista con Magaly Medina

La conductora de 'América hoy' respondió a las preguntas de sus seguidores luego de la comentada entrevista entre Ethel Pozo y la 'Urraca'. Aunque dejó en claro que no siguió la emisión de ATV, explicó que conocía lo sucedido gracias a las noticias y a los enlaces que recibió durante la noche. Fue entonces cuando decidió publicar una serie de conversaciones privadas con la hija de Gisela Valcárcel.

En las capturas compartidas por la popular 'Rulitos' se observa una conversación de WhatsApp fechada en mayo de 2025, en la que Ethel Pozo habría escrito: "Ese tipo es del club de la gente mala entraña". Después de esa expresión, menciona a Magaly Medina, Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', y Kurt Villavicencio, figuras de la televisión que en diversas oportunidades cuestionaron el programa 'América hoy'.

Mensaje de Janet Barboza. Foto: Instagram

Janet Barboza asegura que Ethel Pozo ya sabía que dejaría 'América hoy'

Además de revelar los chats, Janet Barboza volvió a referirse a la salida de Ethel Pozo de 'América hoy'. Esto ocurrió después de que la hija de Gisela Valcárcel afirmara que sus compañeros conocían que ella no renovaría contrato con el programa. Para respaldar su versión, la 'Retoquitos' difundió otra conversación que data de octubre de 2025: "Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal".

En el intercambio de mensajes se aprecia que la exconductora de 'La granja VIP Perú' consulta: "Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de 'América hoy' que tiene el canal?". Ante ello, Barboza respondió: "¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde".