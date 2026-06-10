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Natalia Salas continúa marcando un ejemplo de fortaleza y prevención en su lucha contra el cáncer. La reconocida actriz, recordada por su papel de Andrea en 'Al fondo hay sitio', reveló que será sometida a una cirugía para extraer sus ovarios y trompas de Falopio, por recomendación de su oncólogo, para reducir el riesgo de reaparición de la enfermedad. La intervención forma parte de un plan médico integral que busca proteger su salud a largo plazo.

En diálogo con 'América espectáculos', expresó su firme determinación: “Con todo menos miedo”. La artista explicó que, aunque antes no pudo someterse a este procedimiento debido a complicaciones de salud, ahora cuenta con la evolución necesaria para enfrentar la operación con confianza y optimismo, enfocada en mantener su bienestar y seguir acompañando a su hijo Leandro.

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Natalia Salas se someterá a nueva operación preventiva contra el cáncer

El procedimiento que enfrentará Natalia Salas consiste en la extracción de los ovarios y las trompas de Falopio, órganos clave en la producción hormonal y asociados con el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Su oncólogo recomendó esta cirugía preventiva tras evaluar cuidadosamente su historial médico y su evolución tras superar el cáncer de mama.

“Ya la había programado dos veces antes, pero por una cosa u otra, se tenía que reprogramar. El mismo ginecólogo me dice. ‘Natalia. Ahora sí, ¿no?’. Doctor, la tercera es la vencida. Las veces anteriores me dio un poco de gripe”, expresó en primera instancia.

Además, la esposa de Sergio Coloma aclaró que no será necesario remover el útero, ya que las hormonas implicadas se concentran en los ovarios y trompas. Subrayó que la operación busca minimizar cualquier posibilidad de recaída.

Natalia Salas agradece todo el apoyo recibido

A pesar de la complejidad de la cirugía, Natalia Salas mantiene una actitud positiva y valora el acompañamiento que ha recibido de su entorno y de sus seguidores. Durante la entrevista, destacó: “Agradezco un montón a la gente que está orando por mí, que me manda mensajes de aliento. Creo mucho en la oración y en el mandar energía bonita y lo agradezco de todo corazón”.

La actriz también enfatizó los avances en su recuperación, al señalar que los especialistas que supervisan su tratamiento han mostrado resultados alentadores.