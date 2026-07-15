Keiko Fujimori EN VIVO: JNE entrega sus credenciales junto a Luis Galarreta y Miguel Torres
Fujimori recibe este martes la credencial oficial que la acredita para asumir el cargo el próximo 28 de julio. En la ceremonia también participan el primer y segundo vicepresidente electos, Luis Galarreta y Miguel Torres.
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La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibe este martes sus credenciales de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en una ceremonia protocolar que oficializa su proclamación como mandataria para el periodo 2026-2031. En el acto también reciben sus credenciales el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, quienes integrarán la fórmula presidencial que asumirá funciones el próximo 28 de julio.
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