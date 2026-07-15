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Keiko Fujimori EN VIVO: JNE entrega sus credenciales junto a Luis Galarreta y Miguel Torres

Fujimori recibe este martes la credencial oficial que la acredita para asumir el cargo el próximo 28 de julio. En la ceremonia también participan el primer y segundo vicepresidente electos, Luis Galarreta y Miguel Torres.

JNE entregará credenciales a la plancha presidencial electa. Foto: composición LR
JNE entregará credenciales a la plancha presidencial electa. Foto: composición LR
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La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibe este martes sus credenciales de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en una ceremonia protocolar que oficializa su proclamación como mandataria para el periodo 2026-2031. En el acto también reciben sus credenciales el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, quienes integrarán la fórmula presidencial que asumirá funciones el próximo 28 de julio.

Keiko Fujimori ÚLTIMAS NOTICIAS

11:09
15/7/2026

Keiko Fujimori se dirige al Gran Teatro Nacional para la entrega de credenciales

La presidenta electa Keiko Fujimori salió de su domicilio en San Borja con rumbo al Gran Teatro Nacional donde recibirá las credenciales de presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Eleccciones. 

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