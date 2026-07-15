Keiko Fujimori EN VIVO: JNE entrega sus credenciales junto a Luis Galarreta y Miguel Torres

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibe este martes sus credenciales de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en una ceremonia protocolar que oficializa su proclamación como mandataria para el periodo 2026-2031. En el acto también reciben sus credenciales el primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, quienes integrarán la fórmula presidencial que asumirá funciones el próximo 28 de julio.

Keiko Fujimori ÚLTIMAS NOTICIAS 11:09 Keiko Fujimori se dirige al Gran Teatro Nacional para la entrega de credenciales La presidenta electa Keiko Fujimori salió de su domicilio en San Borja con rumbo al Gran Teatro Nacional donde recibirá las credenciales de presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Eleccciones.