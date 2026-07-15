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Argentina - España: día, hora y canal de TV para ver el partido de la final del Mundial 2026

La Albiceleste remontó ante Inglaterra y aseguró su lugar en la final de la Copa del Mundo 2026. Ahora buscará el bicampeonato frente a España.

La final del Mundial 2026 se disputará entre España y Argentina el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
La final del Mundial 2026 se disputará entre España y Argentina el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. | Foto: Composición LR | FIFA
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La final del Mundial 2026 ya quedó definida. España y Argentina disputarán el título luego de que la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra en una vibrante semifinal y aseguró su clasificación al partido más importante de la Copa del Mundo.

Con este resultado, la selección dirigida por Lionel Scaloni buscará revalidar el título mundial frente a una España que llega como una de las mejores selecciones del torneo. El duelo por el campeonato enfrentará a dos potencias del fútbol en una final histórica por la gloria del Mundial 2026.

PUEDES VER: El fútbol cada vez se parece más a otro deporte: FIFA rompe sus normas e implemetará descanso de 30 minutos en final del Mundial 2026

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¿Cuándo juegan España vs Argentina por el Mundial 2026?

España y Argentina se enfrentarán el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York por la final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega España vs Argentina?

Este duelo por la final del Mundial 2026 arrancará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver España vs Argentina?

El partido entre España y Argentina se podrá seguir a través de América TV en territorio peruano y por DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

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