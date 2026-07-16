Mateo Garrido Lecca espera que 'Chapa tu money' sea un éxito por la señal de América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Difusión

Mateo Garrido Lecca espera que 'Chapa tu money' sea un éxito por la señal de América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Difusión

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'Chapa tu money' está listo para dar el salto de las plataformas digitales a la televisión abierta con su estreno en América Televisión, una apuesta que busca llevar el exitoso formato de entretenimiento a una audiencia mucho más amplia. Al frente de esta nueva etapa estará Mateo Garrido Lecca, quien expresó su entusiasmo por la oportunidad de llegar a los hogares de todo el país.

Durante una entrevista para La República, el comediante aseguró que la esencia del programa se mantendrá intacta pese al cambio de plataforma. Asimismo, destacó que el proyecto continúa siendo liderado por el mismo equipo creativo de No Somos TV, encabezado por Cathy Sáenz, lo que permitirá conservar el estilo que convirtió al espacio en uno de los favoritos del público digital.

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Las expectativas de Mateo Garrido Lecca para 'Chapa tu money' en América Televisión

Mateo Garrido Lecca afirmó que vive este nuevo reto con entusiasmo y agradecimiento, al considerar que América Televisión permitirá que el programa llegue a millones de personas dentro y fuera del Perú. Para el conductor, esta oportunidad representa un crecimiento natural para un formato que ha logrado consolidarse en el entorno digital.

El humorista también confesó que nunca imaginó formar parte del proyecto, mucho menos convertirse en su conductor. Recordó que inicialmente era un seguidor del programa y que, tras participar como invitado, terminó integrándose al elenco de manera permanente. “Las cosas se van dando”, comentó al referirse a una carrera que, según dijo, nunca planificó.

“Es una especie de recreo para adultos. Estamos todo el tiempo jugando a ser niños y nos divertimos un montón. Creo que la gente se da cuenta y nota ese disfrute y lo disfruta también”, agregó.

Del streaming a la televisión: el gran salto de 'Chapa tu money'

Garrido Lecca explicó que el paso a la televisión no responde a un cambio en el concepto del programa, sino a la confianza que América Televisión depositó en el trabajo desarrollado por No Somos TV durante los últimos cuatro años.

En ese sentido, resaltó que la producción continúa bajo la dirección de Cathy Sáenz y con el mismo equipo creativo y técnico que trabaja en la versión digital. A su juicio, esta decisión permitirá que el formato conserve la identidad que lo hizo exitoso en redes sociales y que el público reconozca el estilo característico del espacio desde su estreno en señal abierta.

Respecto a la duración del programa, confirmó que esta primera etapa corresponde a una temporada inicial. No obstante, expresó su deseo de que el proyecto tenga continuidad y permanezca durante muchos años en la programación, aunque reconoció que ello dependerá de la respuesta de la audiencia y de los resultados de sintonía.

“Esta es la primera temporada. Queremos, obviamente, que haya 100 temporadas, pero vamos a ver porque saben cómo se manejan las cosas en la televisión (rating). Nosotros estamos enfocados en divertirnos con el público que va a las grabaciones y con la gente que se vacila en casa”, expresó Mateo Garrido Lecca.

"Va a ser el mismo programa que en redes": la promesa de Mateo Garrido Lecca para 'Chapa tu money'

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que el contenido cambie por tratarse de televisión abierta. Frente a ello, Mateo Garrido Lecca fue enfático al señalar que el público encontrará prácticamente el mismo programa que sigue en plataformas digitales.

El conductor explicó que la principal diferencia será que él asumirá la conducción en lugar de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, mientras que el resto de la propuesta mantendrá su esencia. Aunque reconoció que el equipo tomará en cuenta el perfil de la audiencia televisiva durante los primeros episodios, aseguró que el formato no perderá su identidad ni será un producto “censurado”.

“Va a ser el mismo programa que en redes. Quizás no entremos con la pata en alto en el primer programa, vamos a ir moderándonos, pero no va a ser censurado ni va a ser algo que pierda la esencia, en absoluto. La idea es que se mantenga lo más fiel al programa original porque por eso han confiado en nosotros”, indicó.