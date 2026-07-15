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Agua Marina concierto en San Marcos 2026: precios, cuándo es la preventa y cómo comprar entradas en Ticketmaster

Agua Marina regresa a los escenarios el 28 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde celebrará sus 50 años de trayectoria musical con un gran concierto tras un año difícil.


El próximo concierto de Agua Marina promete ser una noche inolvidable para sus seguidores, quienes podrán cantar juntos y celebrar su vínculo con la banda que ha marcado generaciones. Foto: Composición LR/Chatgpt
El próximo concierto de Agua Marina promete ser una noche inolvidable para sus seguidores, quienes podrán cantar juntos y celebrar su vínculo con la banda que ha marcado generaciones. Foto: Composición LR/Chatgpt
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¡Sigue los pasos de Grupo 5, Armonía 10 y Corazón Serrano! Agua Marina regresará a los escenarios por todo lo alto. A través de sus redes sociales, la orquesta de Sechura confirmó que volverá a la escena musical con un gran concierto el 28 de noviembre en el Estadio San Marcos, un año después de haber sido víctima de la inseguridad ciudadana en Chorrillos, donde cuatro de sus músicos terminaron heridos.

“Con el corazón lleno de gratitud. Gracias por todo”, es el mensaje que acompaña al anuncio que hizo Agua Marina el pasado lunes 13 de julio, fecha en la que informó el día, el lugar y el inicio de la preventa de entradas. Como era de esperar, los fanáticos del grupo no tardaron en reaccionar a la publicación y muchos de ellos confirmaron su presencia.

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“A nosotros, la música nos enseñó a seguir, incluso cuando el camino se vuelve más difícil que nunca. Y, si algo nos sostuvo siempre fueron sus mensajes, su espera, su lealtad y el honor que le siguen haciendo a nuestras canciones. Por eso, este 28 de noviembre, en el Estadio San Marcos, los invitamos a un reencuentro muy especial, para mirarnos de frente, cantar juntos y sentir que todo lo vivido nos trajo hasta una noche que será imposible repetir”, sostuvieron los hermanos Quiroga.

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Preventa de entradas para el concierto de Agua Marina

El regreso de Agua Marina a los escenarios coincide con la celebración de sus 50 años de trayectoria musical, por lo que la presentación en el Estadio San Marcos también servirá para rendir homenaje al vínculo inquebrantable entre el grupo y su público. Será una noche para reencontrarse, cantar juntos y festejar una historia compartida que promete permanecer en la memoria mucho después de que las luces bajen y el escenario quede en silencio.

Para ser parte de este concierto por los 50 años de Agua Marina, la emblemática agrupación informó a sus seguidores que las entradas para la presentación del 28 de noviembre estarán a la venta en Ticketmaster. En tanto, la preventa exclusiva será del jueves 16 de julio al domingo 19 de julio o hasta agotar stock.

Precios de entradas para el show de Agua Marina

Los precios para el concierto de la legendaria agrupación, que hará bailar y gozar a sus seguidores con todos sus éxitos por sus 50 años, varían de S/60 a S/380, sin tener en cuenta los descuentos.

  • Platinum: S/380 (S/323 con descuento)
  • VIP: S/270 (S/229,5 con descuento)
  • Oriente: S/190 (S/161,5 con descuento)
  • Occidente: S/190 (S/161,5 con descuento)
  • Tribuna Norte: S/60 (S/51 con descuento)
La emblemática orquesta de Sechura anunció la preventa de entradas desde el 16 de julio en Ticketmaster, con precios que varían entre S/60 y S/380.

La emblemática orquesta de Sechura anunció la preventa de entradas desde el 16 de julio en Ticketmaster, con precios que varían entre S/60 y S/380. Foto: difusión

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