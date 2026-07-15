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Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, lo que aumentará las posibilidades de ganar.

Tinka: sorteo del miércoles 15 de julio. | Foto: composición LR
Tinka: sorteo del miércoles 15 de julio. | Foto: composición LR | Foto: composición LR
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La Tinka hará un nuevo sorteo este miércoles 15 de julio, con un pozo acumulado de S/19.505.969 Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio

19:21
15/7/2026

Premios que podrías ganar

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

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