Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La Tinka hará un nuevo sorteo este miércoles 15 de julio, con un pozo acumulado de S/19.505.969 Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio 19:21 Premios que podrías ganar • 6 aciertos: Pozo millonario • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador • 4 aciertos: S/100 para cada ganador • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador • 3 aciertos: S/5 para cada ganador • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado