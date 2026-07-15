Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, lo que aumentará las posibilidades de ganar.
- Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas
- Pueblo Libre cerrará vías por el Gran Desfile Cívico Patriótico y Pasacalle 2026 este viernes 17 de julio
La Tinka hará un nuevo sorteo este miércoles 15 de julio, con un pozo acumulado de S/19.505.969 Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio
Premios que podrías ganar
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado