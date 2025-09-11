HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Ethel Pozo corrige a Edson Dávila por intentar opinar sobre Maju Mantilla: “No está en la pauta”

La hija de Gisela Valcárcel no pudo ocultar su molestia con Edson Dávila y lo cuestionó en pleno programa 'América hoy'.

Gigi Mitre y Rodrigo González reaccionaron a tenso momento en programa matutino.
Gigi Mitre y Rodrigo González reaccionaron a tenso momento en programa matutino. | Foto: composición LR/ América Hoy

En el set de ‘América hoy’ se vivió un tenso momento cuando Edson Dávila habría intentado opinar sobre la polémica de Maju Mantilla. El conductor fue interrumpido por Ethel Pozo y Janet Barboza mostró su incomodidad. En todo momento, la hija de Gisela Valcárcel enfatizó que dicho 'tema de actualidad' no estaba en la pauta. El momento fue compartido en redes sociales, donde usuarios reaccionaron de forma dividida.

Ethel Pozo muestra su molestia con Edson Dávila en pleno programa

Durante la reciente emisión de ‘América hoy’, Edson Dávila habría intentado hablar sobre Maju Mantilla y la vinculación con el productor Cristian Portugal. Sin embargo, Ethel Pozo lo interrumpió de forma tajante. "Ahora sí me tengo que hacer presente porque hace rato, desde que inició el programa, dije que me iba a pronunciar acerca de los acontecimientos que pasan", comentó el conductor.

PUEDES VER: Melissa Paredes responde si volvería a conducir “América Hoy": “Trabajo en todo lo que me propongan"

Al respecto, Ethel Pozo le advirtió que no estaría autorizado a hablar dicho tema y se generó una fuerte tensión en el programa matutino. "¿A ti qué te compete los acontecimientos que pasan? Perdóname. No voy a dejar que hables sobre ese tema. ¿A ti qué te compete ese tema?”, cuestionó.

Pero el fastidio no quedó allí y la hija de Gisela Valcárcel arremetió: "Si no está en pauta. ¿Por qué tú quieres meter tu cuchara?". Por su parte, Janet Barboza atinó a cambiar de tema.

PUEDES VER: Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Gigi Mitre y Rodrigo González reaccionan a tenso momento en 'América hoy'

Tras la viralización del polémico momento , Gigi Mitre y Rodrigo González compartieron su opinión en ‘Amor y Fuego’. Los conductores atinaron a burlarse de la situación, señalando que Ethel Pozo habría intentado ocultar su evidente molestia, pero no logró. “Está con la taza vacía”, bromearon.

