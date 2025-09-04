Gigi Mitre mezcla chicharrón con marraqueta y lanza indirecta a Ibai: “Para que no generes problemas”

Perú vs. Chile. El pan con chicharrón y la marraqueta con palta son los platos bandera de ambos países. | Foto: composición LR/ Amor y Fuego

La conductora Gigi Mitre sorprendió durante la emisión de ‘Amor y fuego’ al preparar chicharrón de chancho con marraqueta. Esto en alusión al furor que están generando las votaciones por el 'Mundial de desayunos', promovido por el streamer e influencer español Ibai Llanos.

Gigi Mitre prepara chicharrón de chancho con marraqueta: “Es lo mismo”

Durante el programa en vivo de Gigi Mitre y Rodrigo González, ambos presentadores hicieron referencia al 'Mundial de desayunos' y resaltaron que la gastronomía peruana tiene muchísimo por ganar. De esta forma, la conductora aprovechó para simular un chicharrón de chancho con marraqueta.

Rodrigo González quedó sorprendido con el resultado, a lo que Gigi Mitre le mandó una indirecta a Ibai Llanos para que deje de generar polémicas entre los países sudamericanos. “Para que no generes problemas”, comentó.

Tras ello, la conductora atinó a probar el bocadillo y comentó que tienen muchas similitudes. "Es lo mismo", agregó.

Usuarios reaccionan sobre el chicharrón de chancho con marraqueta

Tras la singular mezcla, muchos usuarios en redes sociales se refirieron al polémico 'Mundial de desayunos'. Algunos mostraron su apoyo a Gigi Mitre indicando que los países sudamericanos guardan mucha semejanza entre sus platillos y no se debería promover este tipo enfrentamientos que generan divisiones innecesarias. "Una combinación buenaza", "Gigi que hiciste", "Tumba la fiesta", fueron algunas reacciones en TikTok.