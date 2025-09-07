Melissa Paredes responde si volvería a conducir “América Hoy": “Trabajo en todo lo que me propongan"

La modelo Melissa Paredes confesó que el tiempo ha sido su mejor maestro, pues con los años ha logrado madurar y encontrar el equilibrio que buscaba en su vida personal. Hoy, asegura sentirse plena y feliz al disfrutar de una de sus mejores etapas junto a su compañero de vida, su esposo y socio, el popular ‘Activador’, con quien comparte no solo el amor, sino también grandes proyectos.

En conversación con un medio local, la actriz sorprendió al reflexionar sobre su vida personal y señalar que los errores del pasado le han dejado grandes aprendizajes. Asimismo, resaltó que hoy mantiene una relación cordial con su expareja y padre de su hija, Rodrigo Cuba, demostrando madurez y un enfoque más sereno en esta nueva etapa de su vida.

Melissa Paredes revela si estaría dispuesta a volver a la conducción de America Hoy

Melissa Paredes abrió su corazón al hablar de su presente profesional y dejó en claro que, aunque extraña la adrenalina de estar frente a las cámaras como conductora de televisión, hoy se encuentra en una etapa distinta de su vida. La actriz y modelo reconoció que esa experiencia fue valiosa, pero que no contempla regresar al programa ‘América Hoy’, espacio donde vivió momentos intensos tanto en lo personal como en lo laboral.

Melissa Paredes habla acerca de su regreso a la conducción.

Lejos de sentir nostalgia, Melissa Paredes explicó que prefiere enfocar toda su energía en nuevos proyectos personales que la motivan y le permiten crecer en diferentes facetas. Con una mirada más madura y centrada en sus objetivos, la también empresaria busca consolidar su carrera en otros caminos, demostrando que los cambios, aunque difíciles, pueden abrir puertas hacia nuevas y mejores oportunidades.

“Trabajo en todo lo que me propongan, pero por el momento no estoy en conducción. Estoy en actuación y me encanta. (¿Te han propuesto volver? No. Prefiero no tocar el tema", dijo la artista.

