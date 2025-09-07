HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Espectáculos

Melissa Paredes responde si volvería a conducir “América Hoy": “Trabajo en todo lo que me propongan"

La modelo Melissa Paredes celebró recientemente su primer aniversario de matrimonio con Anthony Aranda, con quien comparte grandes proyectos y sueños a futuro.

Melissa Paredes sorprende con su respuesta sobre la conducción en TV. Foto: Composición LR/Captura.
Melissa Paredes sorprende con su respuesta sobre la conducción en TV. Foto: Composición LR/Captura.

La modelo Melissa Paredes confesó que el tiempo ha sido su mejor maestro, pues con los años ha logrado madurar y encontrar el equilibrio que buscaba en su vida personal. Hoy, asegura sentirse plena y feliz al disfrutar de una de sus mejores etapas junto a su compañero de vida, su esposo y socio, el popular ‘Activador’, con quien comparte no solo el amor, sino también grandes proyectos.

En conversación con un medio local, la actriz sorprendió al reflexionar sobre su vida personal y señalar que los errores del pasado le han dejado grandes aprendizajes. Asimismo, resaltó que hoy mantiene una relación cordial con su expareja y padre de su hija, Rodrigo Cuba, demostrando madurez y un enfoque más sereno en esta nueva etapa de su vida.

ACERCA DE: Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

lr.pe

Melissa Paredes revela si estaría dispuesta a volver a la conducción de America Hoy 

Melissa Paredes abrió su corazón al hablar de su presente profesional y dejó en claro que, aunque extraña la adrenalina de estar frente a las cámaras como conductora de televisión, hoy se encuentra en una etapa distinta de su vida. La actriz y modelo reconoció que esa experiencia fue valiosa, pero que no contempla regresar al programa ‘América Hoy’, espacio donde vivió momentos intensos tanto en lo personal como en lo laboral.

Melissa Paredes habla acerca de su regreso a la conducción.

Melissa Paredes habla acerca de su regreso a la conducción.

Lejos de sentir nostalgia, Melissa Paredes explicó que prefiere enfocar toda su energía en nuevos proyectos personales que la motivan y le permiten crecer en diferentes facetas. Con una mirada más madura y centrada en sus objetivos, la también empresaria busca consolidar su carrera en otros caminos, demostrando que los cambios, aunque difíciles, pueden abrir puertas hacia nuevas y mejores oportunidades.

“Trabajo en todo lo que me propongan, pero por el momento no estoy en conducción. Estoy en actuación y me encanta. (¿Te han propuesto volver? No. Prefiero no tocar el tema", dijo la artista.

Notas relacionadas
Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

LEER MÁS
Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

LEER MÁS
Rodrigo Cuba sorprende al exponer la verdadera relación que ahora tiene con Melissa Paredes: "Ella sabe"

Rodrigo Cuba sorprende al exponer la verdadera relación que ahora tiene con Melissa Paredes: "Ella sabe"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Melissa Paredes salió del Perú junto a su hija con 'Gato' Cuba tras episodio médico y brillan en evento internacional

Melissa Paredes salió del Perú junto a su hija con 'Gato' Cuba tras episodio médico y brillan en evento internacional

LEER MÁS
Magaly le recuerda a Piero Quispe su escándalo con Olenka Mejía tras reconciliarse con Cielo: “No le afectó para nada”

Magaly le recuerda a Piero Quispe su escándalo con Olenka Mejía tras reconciliarse con Cielo: “No le afectó para nada”

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota