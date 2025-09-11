Por varias semanas, el equipo de Magaly trabajó en silencio, acumulando pistas y contrastando información sin dejar que nada se filtrara. La decisión de revelar el caso llegó únicamente cuando lograron asegurar evidencias contundentes y contar con la declaración de Gustavo Salcedo, lo que dio pie a que la conductora destapara la supuesta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y su productor, Christian Rodríguez.

En conversación con Infobae Perú, la conductora explicó que la investigación demandó un minucioso proceso de verificación y mucha paciencia. “Es una información que nosotros manejábamos con ese nombre del productor hace muchos meses. Pero nosotros somos muy cautos cuando tenemos esa información”, subrayó Magaly Medina.

Magaly revela cómo se organizó el destape de Maju Mantilla

Luego de la emisión de su reportaje el miércoles 10 de septiembre, Magaly Medina respaldó la solidez de su investigación y recalcó que uno de los pilares de su línea editorial es no difundir acusaciones ni revelar nombres sin haber confirmado previamente su veracidad.

Magaly Medina revela detalles sobre vinculo de Maju Mantilla con su productor.

“No tenemos la ligereza que tienen ahora muchas plataformas de redes sociales donde sueltan nombres, escuchan el chisme y lo divulgan, conforme va pasando de boca en boca, se va alterando la información y lo divulgan tal cual”, dijo en un inicio.

La periodista subrayó la importancia de sustentar cualquier revelación con evidencias sólidas: “Si vas a decir y soltar una información sobre alguien, tiene que estar debidamente respaldada”. Con estas palabras, explicó por qué recién se difundió el informe en el que aparece Gustavo Salcedo, insinuando una presunta infidelidad de Maju Mantilla.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Seguimos varios casos a la vez y cuando algo no da resultado en las pesquisas que hacemos, ya giramos hacia otro lado. Nos llegó todo este cargamontón de información que es de índole privada y que yo no puedo divulgar porque no me pertenece a mí, no sé quién me lo mandó, pero comenzamos a mirar fechas, ver cosas y, por último, te vas a la fuente”, enfatizó.