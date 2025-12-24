HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tiktoker Lis Padilla reafirma su amor por su novia Tania Pinedo con romántico mensaje: "Sin culpas y con valentía"

La tiktoker compartió un romántico mensaje tras confirmar su novia Tania Pinedo y aseguró que el amor "no fue planeado" y "es real".

Lis Padilla comparte sentido mensaje tras oficializar con su novia. Foto: composición LR/Instagram
Lis Padilla comparte sentido mensaje tras oficializar con su novia. Foto: composición LR/Instagram

La tiktoker Lis Padilla compartió un emotivo mensaje dedicado a su novia, Tania Pinedo, con quien oficializó recientemente su relación. Luego de su separación de su expareja, conocido como ‘El hombre de la casa’, la creadora de contenido decidió darse una nueva oportunidad en el amor y defendió su romance con la joven de 32 años.

“Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía”, escribió la influencer junto con un video que compartió en sus redes sociales.

Lis Padilla comparte emotivo mensaje tras confirmar relación con su novia

Tras oficializar su romance, la tiktoker, conocida por el trend viral ‘Son de amores’ de Andy y Lucas, destacó que su nueva relación es parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. “Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente”, expresó en otra parte de su mensaje.

Asimismo, Lis Padilla enfatizó que su relación no fue algo planificado, sino una conexión genuina que surgió de manera natural. “No fue planeado, no fue buscado, solo fue real. El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy”, añadió la creadora de contenido.

Hija de Lis Padilla apoya relación de su madre con Tania Pinedo

La hija de la tiktoker de 34 años expresó su emoción durante la reunión organizada para oficializar la relación de su madre con Tania Pinedo, realizada ante familiares cercanos. En un video compartido en redes sociales, la joven destacó la felicidad de su madre y les deseó lo mejor en esta nueva etapa. “De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es”, señaló.

La joven de 18 años también tuvo palabras de aprecio para la nueva pareja de Lis Padilla, resaltando su personalidad. “Veo que es una chica muy alegre, muy divertida y me cae muy bien”, expresó, antes de abrazar a su madre y a Tania Pinedo.

