Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Cristian Rodríguez estaría casado: "Tiene pareja"

El programa Amor y Fuego volvió a poner en el centro de la polémica a Maju Mantilla y al productor con el que se le ha vinculado en las últimas semanas, Cristian Portugal. La emisión del miércoles 11 de septiembre dejó al descubierto una revelación que pocos esperaban: según mensajes recibidos en vivo por Cristian Rodríguez, “Peluchín”, Portugal no estaría soltero, sino casado, y además tendría un hijo con su aún esposa.

La noticia generó un verdadero revuelo, pues se suma a las sospechas de una presunta relación extramatrimonial entre la ex Miss Mundo y su productor, tema que ya venía generando intensos comentarios luego de que Gustavo Salcedo, exesposo de la conductora, insinuara que ese habría sido uno de los motivos de su separación.

Rodrigo Gonzales destapa fuerte verdad sobre productor de Maju Mantilla, Cristian Rodríguez

Durante la transmisión, Rodrigo González recibió información de primera mano a través de mensajes que llegaron al set, los cuales daban detalles sobre la vida personal de Cristian Rodríguez. En ellos, se mencionaba que el productor había sido visto recientemente en una pollería acompañado de su esposa y su pequeño hijo, compartiendo un momento familiar.

La imagen de un hombre todavía vinculado a su núcleo familiar contrastó con la versión que circulaba en torno a su cercanía con Maju, lo que desató de inmediato la curiosidad del público y, sobre todo, las preguntas del conductor. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Rodrigo lanzó una interrogante que quedó resonando en la audiencia: “Y ella sabía que él tenía pareja, que tiene pareja, tiene un hijo… y qué culpa tienen los hijos de las malas decisiones de los padres”.

Estas palabras no solo dejaron en claro la postura crítica de Rodrigo González, sino que también abrieron la discusión sobre la dimensión moral de este escándalo. Si bien hasta ahora el tema se había centrado en la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo, la versión de que Cristian Portugal aún mantendría un hogar con su esposa y su hijo le da un giro inesperado a la historia.

La revelación toma mayor fuerza porque llega justo después de que Gustavo Salcedo dejara entrever que su ruptura con la ex Miss Mundo no había sido tan sencilla como parecía. En sus declaraciones, el exdeportista señaló que existían hechos que lo habían marcado profundamente y que el tiempo, eventualmente, sacaría a la luz.