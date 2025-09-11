HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Espectáculos

Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Cristian Rodríguez estaría casado: "Tiene pareja"

En "Amor y Fuego" revelan que Cristian Portugal, productor vinculado a Maju Mantilla, estaría casado. El destape sorprendió a todos.

Rodrigo González revela presunta verdad de productor vinculado con Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura.
Rodrigo González revela presunta verdad de productor vinculado con Maju Mantilla. Foto: Composición LR/Captura.

El programa Amor y Fuego volvió a poner en el centro de la polémica a Maju Mantilla y al productor con el que se le ha vinculado en las últimas semanas, Cristian Portugal. La emisión del miércoles 11 de septiembre dejó al descubierto una revelación que pocos esperaban: según mensajes recibidos en vivo por Cristian Rodríguez, “Peluchín”, Portugal no estaría soltero, sino casado, y además tendría un hijo con su aún esposa. 

La noticia generó un verdadero revuelo, pues se suma a las sospechas de una presunta relación extramatrimonial entre la ex Miss Mundo y su productor, tema que ya venía generando intensos comentarios luego de que Gustavo Salcedo, exesposo de la conductora, insinuara que ese habría sido uno de los motivos de su separación.

PUEDES VER: Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo que no puede hablar de su ruptura: "Hemos firmado una conciliación"

lr.pe

Rodrigo Gonzales destapa fuerte verdad sobre productor de Maju Mantilla, Cristian Rodríguez

Durante la transmisión, Rodrigo González recibió información de primera mano a través de mensajes que llegaron al set, los cuales daban detalles sobre la vida personal de Cristian Rodríguez. En ellos, se mencionaba que el productor había sido visto recientemente en una pollería acompañado de su esposa y su pequeño hijo, compartiendo un momento familiar. 

La imagen de un hombre todavía vinculado a su núcleo familiar contrastó con la versión que circulaba en torno a su cercanía con Maju, lo que desató de inmediato la curiosidad del público y, sobre todo, las preguntas del conductor. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Rodrigo lanzó una interrogante que quedó resonando en la audiencia: “Y ella sabía que él tenía pareja, que tiene pareja, tiene un hijo… y qué culpa tienen los hijos de las malas decisiones de los padres”.

Estas palabras no solo dejaron en claro la postura crítica de Rodrigo González, sino que también abrieron la discusión sobre la dimensión moral de este escándalo. Si bien hasta ahora el tema se había centrado en la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo, la versión de que Cristian Portugal aún mantendría un hogar con su esposa y su hijo le da un giro inesperado a la historia.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La revelación toma mayor fuerza porque llega justo después de que Gustavo Salcedo dejara entrever que su ruptura con la ex Miss Mundo no había sido tan sencilla como parecía. En sus declaraciones, el exdeportista señaló que existían hechos que lo habían marcado profundamente y que el tiempo, eventualmente, sacaría a la luz.

Notas relacionadas
¿Cuánto duró realmente el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo? Este es el fin de su relación

¿Cuánto duró realmente el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo? Este es el fin de su relación

LEER MÁS
Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo que no puede hablar de su ruptura: "Hemos firmado una conciliación"

Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo que no puede hablar de su ruptura: "Hemos firmado una conciliación"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo aún conserva fotos con Maju Mantilla luciendo como pareja tras exponer presunta infidelidad

Gustavo Salcedo aún conserva fotos con Maju Mantilla luciendo como pareja tras exponer presunta infidelidad

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

Maju Mantilla le manda fuerte mensaje a Gustavo Salcedo tras exponerla por supuesta infidelidad con productor: "Es entre tú y yo"

LEER MÁS
Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo que no puede hablar de su ruptura: "Hemos firmado una conciliación"

Maju Mantilla le recuerda a su aún esposo Gustavo Salcedo que no puede hablar de su ruptura: "Hemos firmado una conciliación"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de ‘Arriba mi gente’ que ha sido vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de ‘Arriba mi gente’ que ha sido vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

LEER MÁS
Magaly Medina revela detalles tras vinculo entre Maju Mantilla con su productor:“Información desde hace meses”

Magaly Medina revela detalles tras vinculo entre Maju Mantilla con su productor:“Información desde hace meses”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo aún conserva fotos con Maju Mantilla luciendo como pareja tras exponer presunta infidelidad

Gustavo Salcedo aún conserva fotos con Maju Mantilla luciendo como pareja tras exponer presunta infidelidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Espectáculos

Magaly Medina revela detalles tras vinculo entre Maju Mantilla con su productor:“Información desde hace meses”

Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota