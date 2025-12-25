Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina volvieron a captar la atención del público tras ser vistos caminando juntos en la calle. Las imágenes, en las que aparecían acompañados de otras personas, se difundieron rápidamente en redes sociales y desataron especulaciones sobre su situación actual, pese a que ambos terminaron oficialmente su relación hace más de un año.

Ante el revuelo, Guerrero —líder y cofundador de Corazón Serrano— realizó una transmisión en vivo en la que respondió sin rodeos. Visiblemente incómodo por la insistencia de sus seguidores, el tecladista aclaró lo ocurrido y pidió que no lo vinculen más con la cantante de su agrupación.

Edwin Guerrero explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más

"No hablen tonterías", expresó Edwin Guerrero, fastidiado por los comentarios que circularon durante la transmisión. El artista aclaró que fue visto con Ana Lucía Urbina porque se trataba de una actividad con los músicos de Corazón Serrano por Navidad. "Les estoy diciendo que ese día nosotros tuvimos un compartir navideño con los músicos (…) y varias personas en grupo hemos salido. Hemos salido también juntos, pero la gente al toque vincula", señaló, descartando un encuentro privado.

El líder y cofundador de Corazón Serrano recalcó además que su relación con la intérprete de 'No te preocupes por mí' se limita a la amistad. "No. Déjenla tranquila a la muchacha. Nos llevamos muy bien. Somos amigos", manifestó, con el objetivo de poner fin a las especulaciones sobre una supuesta reconciliación.

"No hay nada": Edwin Guerrero sobre su expareja Ana Lucía Urbina

A pesar de su declaración tajante, Edwin Guerrero volvió a recalcar que no existe ningún vínculo romántico con su expareja Ana Lucía Urbina. "Ya lo he dicho como 50 veces en este live. Solo fue una salida en grupo a un evento que nos invitaron y salimos en grupo. No hay nada, por favor", reiteró el líder de Corazón Serrano.

Sus palabras no tardaron en provocar nuevas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios se mostraron sorprendidos por la firmeza de su mensaje respecto a la popular 'Analú', con quien puso fin a su relación a mediados de 2024, tras atravesar la dolorosa pérdida de un bebé.