Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Edson Dávila no tardó en ofrecer su apoyo a Gisela Valcárcel y la defendió en redes sociales. A través de TikTok, el popular conductor respondió a una mujer que cuestionó su respaldo a la figura de la televisión peruana, señalando que su fama se debe precisamente a ella. "Se llama lealtad", enfatizó. Como se recuerda, la controversia surgió luego de que Valcárcel no pudiera ingresar a las instalaciones de América Televisión.

Edson Dávila defiende a Gisela Valcárcel en redes sociales tras polémica en América TV

La firme postura de Edson Dávila está generando opiniones entre los seguidores del programa. Mientras algunos aplauden su lealtad y agradecimiento hacia quien le dio una oportunidad en la televisión, otros consideran que su comentario sería muy confrontacional. "Cuando el barco se hunde, los primeros en salir corriendo son las ratas y yo estoy lejos de eso, gracias", respondió en redes.

Conductor respondió a usuaria en TikTok. Foto: TikTok

De esta forma, Dávila dejó en claro que no tiene intención de deslindarse de Gisela Valcárcel en medio de la controversia, reafirmando su compromiso con el equipo de América Hoy y con la figura que, según él mismo, reconoció en más de una ocasión, fue clave en el inicio de su carrera.

Gisela Valcárcel relata que sí ingresó a América Televisión

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel se pronunció tras lo ocurrido en las afueras de Santa Beatriz y puso en duda la autenticidad del comunicado emitido por América Televisión horas después del incidente. La exconductora de 'El gran show' aseguró que dicha declaración “carece de verdad” y pidió al canal que revele las grabaciones de las cámaras de seguridad para respaldar su versión de los hechos.

"Tengo imágenes de mi ingreso, como las debe tener el canal, yo también las tengo. Mi sorpresa se dio, cuando me dijeron 'no puedes presentarte'", expresó Gisela, quien también expresó que esto se debería al lanzamiento de su programa digital en su canal de YouTube de GV Producciones.