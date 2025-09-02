HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Espectáculos

Pancho Rodríguez acusa de boicot a Ibai Llanos y se indigna con 'Giselo' por comparar desayuno chileno con la arepa

Mientras preparaba la marraqueta con palta en vivo, Pancho Rodríguez no dudó en señalar a Ibai Llanos, creador del Mundial de Desayunos, y responder con firmeza ante las palabras de 'Giselo'.

El chico reality Pancho Rodríguez apareció en 'América hoy' para preparar en vivo la marraqueta con palta.
El chico reality Pancho Rodríguez apareció en 'América hoy' para preparar en vivo la marraqueta con palta. | Foto: composición LR/América TV/Ibai Llanos

El Mundial de Desayunos 2025 de Ibai Llanos sigue encendiendo la pantalla peruana. A pocas horas del esperado duelo entre el pan con chicharrón y la marraqueta con palta, Pancho Rodríguez se presentó en vivo en 'América hoy' para defender el sabor chileno. El chico reality no solo cocinó el plato de su país, sino que también encendió la polémica al acusar al streamer español de boicot.

Y como si fuera poco, el participante de 'Esto es guerra' no ocultó su indignación contra Edson 'Giselo' Dávila cuando este último comparó la marraqueta con palta con una arepa, lo que provocó que Janet Barboza le diera unas palabras a su invitado para que no le hiciera caso a las ocurrencias de su compañero conductor.

PUEDES VER: Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

lr.pe

Pancho Rodríguez acusa de boicot a Ibai Llanos y prepara una marraqueta con palta en vivo

Durante la transmisión en vivo del programa 'América hoy' este martes 2 de septiembre, Pancho Rodríguez se mostró entusiasta al hablar de la gastronomía peruana, reconociendo su calidad y sabor, mientras cocinaba el platillo de su país natal. El chico reality no escatimó elogios al afirmar que la comida peruana está "en el top de top mundial", destacando que ya en otras ocasiones había expresado su admiración por los platos del país. Su comentario se dio en el marco del Mundial de Desayunos 2025 organizado por Ibai Llanos, en el cual el pan con chicharrón peruano se enfrentará a la marraqueta con palta chilena en una reñida semifinal.

Sin embargo, cuando Janet Barboza le comentó que el influencer español habría presentado de forma equivocada el desayuno chileno, Pancho no dudó en lanzar un dardo: "Porque nos quiere boicotear", dejando entrever que Ibai estaría favoreciendo a otros países en agravio de Chile. Aunque su declaración hizo reír a los conductores, Valeria Piazza aprovechó el momento para dirigirse a las cámaras y preguntarle al creador de contenido: "¿Ibai, por favor, qué tienes que responder?", cuestionó.

PUEDES VER: Christian Domínguez lanza contundente mensaje sobre conflicto entre Karla Tarazona y Leonard León: "Un tema de respeto a mi señora"

lr.pe

Pancho Rodríguez se indigna con 'Giselo' por comparar la marraqueta chilena con la arepa

En medio de la transmisión de 'América hoy', Pancho Rodríguez continuó preparando con entusiasmo la marraqueta chilena, untando la palta con generosidad y añadiendo jamón para darle un toque más sabroso. Mientras explicaba los detalles del tradicional desayuno de su país, el ambiente era distendido, hasta que Edson Dávila lanzó un comentario que pasó inicialmente desapercibido: "Para mí es como una arepa nada más", dijo con tono casual, comparando el clásico plato chileno con el popular alimento venezolano.

Minutos después, Valeria Piazza retomó la frase y se la repitió a Pancho, quien no pudo ocultar su reacción. El conductor insistió: "Tú lo rellenas con cualquier cosa, prácticamente lo que estás haciendo", lo que provocó una respuesta inmediata del invitado. Con mirada firme, Pancho respondió: "No tiene nada que ver", dejando claro su desacuerdo. Ante esa situación, Janet intervino con una sonrisa, tocándole el hombro a Rodríguez y pidiéndole que no tomara en serio las palabras del ocurrente 'Giselo'.

