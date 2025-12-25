Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"
Ana Claudia Urbina es la nueva voz de Son del Duke y debutó oficialmente con la agrupación de cumbia durante un concierto en Chiclayo.
El grupo chiclayano Son del Duke sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a Ana Claudia Urbina, gemela de Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano, como su nueva integrante. El anuncio se realizó el 25 de diciembre, durante una presentación en vivo en Chiclayo, donde la cantante debutó como voz oficial de la agrupación y marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.
Tras su debut, Ana Claudia compartió un emotivo mensaje en redes sociales que acompañó con una imagen del ramo de flores que recibió por su estreno. “Gracias por tanta linda bienvenida, Son del Duke. Feliz de ser parte de esta hermosa agrupación. Ahora sí, con todo. 2026 se viene con fuerza”, escribió.
Ana Claudia Urbina debuta en Son del Duke
El debut de Ana Claudia Urbina se dio durante un concierto realizado en la Explanada Villa Príncipe de Chiclayo, donde fue presentada como cantante oficial de Son del Duke. Su ingreso al escenario se produjo mientras interpretaba el mix ‘Acábame’, tema que desató la sorpresa y los aplausos de los asistentes.
Las integrantes del grupo, entre ellas Thamara Gómez, Estrella Torres y Nickol Sinchi, le dieron una cálida bienvenida sobre el escenario, consolidando así su integración al equipo. La cantante llega a Son del Duke tras dejar su anterior agrupación Zona Libre, apostando por un nuevo reto profesional dentro de la cumbia peruana.
Mensaje de Ana Claudia Urbina. Foto: Instagram
Ana Lucia Urbina orgullosa de su hermana tras ingreso a Son del Duke
Entre el público presente durante el debut se pudo ver a Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, quien asistió al evento para apoyar a su hermana. La artista fue captada sosteniendo un ramo de flores y grabando el momento exacto en el que Ana Claudia era presentada oficialmente como nueva integrante del grupo chiclayano.
La presencia de Ana Lucía no pasó desapercibida y fue interpretada como una muestra del fuerte vínculo que ambas mantienen. En entrevistas anteriores, las gemelas han destacado lo unidas que son tanto en lo personal como en lo profesional, apoyándose mutuamente en cada etapa de sus carreras.
Ana Lucía Urbina. Foto: TikTok