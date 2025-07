Valeria Piazza respondió con firmeza a su compañero del programa 'América hoy', Edson Dávila, luego de que la cuestionara por no tener hijos e insinuara que su decisión estaría relacionada con conservar su figura de exmiss Perú. La modelo dejó en claro que no se dejará presionar y que será ella quien decida cuándo convertirse en madre junto a su esposo, Pierre Cateriano.

La modelo sorprendió al mostrar su incomodidad en el programa sobre la maternidad. "¿A los cuántos años quieres tener, entonces?", le preguntó el popular Giselo. Valeria Piazza le respondió con firmeza: "Cuando yo quiera".

Valeria Piazza se defiende tras insinuación de Edson Dávila sobre su maternidad

Todo ocurrió durante la reciente emisión de 'América hoy', mientras conversaban sobre los planes de Macarena Vélez y Juan Ichazo de casarse y formar una familia. Ethel Pozo comentó que cuando uno está enamorado, sueña con tener hijos, pero Edson Dávila no tardó en intervenir con un comentario que incomodó a Valeria Piazza. “No todos, mira a Valeria, hermana, que no quiere tener hijos”, dijo en tono de broma, refiriéndose a su compañera.

A Valeria no le hizo gracia la insinuación y respondió con seriedad, aclarando que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la maternidad. Ante el momento incómodo, Ethel Pozo salió en su defensa. “Que todavía no sientes el rol biológico. Eso es lo que ha dicho. Todavía no sientes”, explicó la conductora. Luego, dirigió un fuerte comentario a Edson Dávila: “No seas impertinente. Es su cuerpo y ella decide, tú no eres Pierre”.

¿Valeria Piazza renunció a 'América hoy'?

A través de su cuenta de TikTok, la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, reveló detalles sobre el detrás de cámaras del programa 'América hoy'. En un reciente video, afirmó que el espacio matutino no se emite en vivo, sino que está completamente grabado. Además, señaló que el equipo recién retomaría labores el 4 de agosto, pero con una baja en el elenco. “Solo van a regresar tres, porque una renunció. ¿Adivinen quién se va? Valeria Piazza”, comentó de forma enigmática.

Por otro lado, la tiktoker aseguró que la permanencia de la ex Miss Perú en el programa no estaría asegurada, pese al interés de una de las productoras en retenerla. Según sus fuentes, al menos dos integrantes del elenco no estarían conformes con su participación y habrían comenzado a cuestionarla constantemente. “Le decían cosas como: ‘Tienes que saber lo que hablas’ o ‘Nos haces quedar mal’. Ella no va a renovar su contrato”, explicó, dejando entrever un ambiente de tensión que habría influido en la supuesta salida de Piazza.