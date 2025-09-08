Janet Barboza critica fuertemente a la mamá de tiktoker Milenka y la tilda de ‘permisiva’: “Mañana pasan de moda”

Janet Barboza le respondió fuertemente a la tiktoker Milenka Nolasco y a su madre. Esto en relación con la polémica transmisión en el cementerio Presbítero Maestro, donde una guía denunció que la influencer no pagó por los permisos para una transmisión en vivo. Al respecto, la conductora de 'América hoy' comentó que la fama de la creadora de contenido sería muy pasajera.

Madre de tiktoker Milenka critica a Janet Barboza

Durante la reciente edición de 'América hoy', el programa compartió las declaraciones de Milenka Nolasco sobre la polémica que generó la denuncia de una guía del cementerio Presbítero Maestro. De esta forma, la influencer aseguró que le pidió disculpas públicas a la guía y prefirió no ahondar en detallles.

En otro momento, ella y su madre criticaron fuertemente al programa matutino durante una transmisión en Kick. "Payasada lo que haces tú. Ahí hablando hue*", indicó Anita, la madre de la tiktoker en referencia a Janet Barboza.

Janet Barboza cuestionó el entorno familiar de tiktoker Milenka

Tras la viralización de la respuesta de la madre de la tiktoker, Janet Barboza no se quedó callada y comentó que el comportamiento de la tiktoker es muy similar a su entorno. Así mismo, hizo un llamado a las marcas a ser más cuidadosos con la elección de los influencers para su contenido.

"Estas modas de internet confunden. Muchas personas creen que esto es para toda la vida. Hoy puedes tener muchos seguidores y mañana pasan de moda, y nadie se acuerda de ti. Una chica de veinte años debería escuchar que tiene que pagar, que debe hacer las cosas de forma correcta. Pero tenemos a una mamá permisiva, una mamá que, como dije, con respeto a todas las madres, pero el fruto siempre cae en el mismo árbol", comentó.