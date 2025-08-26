Ethel Pozo abandonó en vivo el programa 'América hoy' tras un desacuerdo con el canal sobre el contenido de una entrevista a Gisela Valcárcel. El programa inició con la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso; sin embargo, llamó la atención la ausencia de Ethel Pozo. Minutos después, los conductores también dejaron de aparecer en pantalla y la transmisión continuó únicamente con informes de espectáculos sin la presencia de ninguno de ellos.

Mientras que la 'Señito' se pronunció en sus redes sociales, en el que aseguró que no le dejaron ingresar al canal.