Pamela López admite que besó a Piero Arenas luego de enterarse de una nueva infidelidad de Christian Cueva

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva aumentó tras el incidente, lo que resultó en conflictos constantes y un ambiente familiar deteriorado.

Pamela López confesó que besó a Piero Arenas porque pensaba que se sentiría mejor si conocía a alguien diferente y atractivo.
Pamela López confesó que besó a Piero Arenas porque pensaba que se sentiría mejor si conocía a alguien diferente y atractivo. | Foto: composición LR/Ponte en la cola/Instagram - Piero Arenas

La expareja de Christian Cueva volvió a estar en el ojo público tras aparecer en el programa de espectáculos 'Ponte en la cola', conducido por Michelle Soifer, y revelar lo que hizo al enterarse de la infidelidad del futbolista peruano. Según su testimonio, Pamela López admitió que besar a Piero Arenas fue una de las decisiones más difíciles que tomó, pues afectó su vida personal y su relación con el padre de sus hijos.

El quiebre emocional fue tan fuerte que la empresaria relató con lujo de detalles lo ocurrido y afirmó que Christian Cueva la enfrentó sin mostrarle perdón.

La explicación de Pamela López tras confesar el beso con Piero Arenas

Pamela López fue directa al señalar que, en ese momento, sintió el deseo de conocer a alguien más y de tomar distancia emocional como una forma de responder al daño que le causó Christian Cueva. Según contó, esos factores influyeron en su decisión de besar a otra persona que no fuera el popular ‘Aladino’ y, además, en su disposición de cortar cualquier vínculo sentimental con él.

''Quería sentir otros labios. Recuerdo que bebí tequila y me dije: 'Hoy voy a ser otra Pamela'. Quería salir de la rutina y darme el gusto de saber que yo también podía'', dijo.

La necesidad de conocer a alguien atractivo

Durante su testimonio, Pamela López explicó que el contexto emocional que vivía con el exfutbolista influyó en su decisión. Aclaró que el gesto no fue producto del amor, sino una forma de reafirmar su independencia y enfrentar las heridas que había dejado Christian Cueva.

''Inmaduramente, pensé que conocer a un chico guapo y besar a alguien distinto me haría sentir mejor. Fue un impulso, una forma de mostrarme a mí que tenía control mi vida'', confesó.

Los conflictos entre Christian Cueva y Pamela López que desencadenaron el fin de la relación

Aquel episodio marcó un antes y un después en la relación entre Christian Cueva y Pamela López, ya que los conflictos y las discusiones comenzaron a formar parte de la rutina. La expareja del popular ‘Aladino’ reconoció que las consecuencias fueron inmediatas y profundas, al punto de generar un ambiente de máxima tensión que se trasladó a las redes sociales y a la prensa de espectáculos.

''Me lo encaró, me chantajeó emocionalmente. Ese momento fue determinante en todo lo que vino después. Él no lo perdonó y eso generó una serie de conflictos que nos afectaron como familia'', declaró.

