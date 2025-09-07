HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López lanza dardo a Christian Cueva sobre pensión de sus hijos e ironiza en TV: "Una polladita para que me colaboren"

Tras fijarse una pensión provisional de S/12.000 para sus hijos con Christian Cueva, la empresaria Pamela López ironizó en TV sobre su situación y aclaró cómo enfrenta la crianza de los menores.

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común. | Foto: composición LR/América TV/YouTube

Pamela López no dudó en lanzar un dardo a su aún esposo, Christian Cueva, y dejó entrever en televisión que la pensión fijada actualmente no cubre los gastos que demanda la crianza de sus tres hijos. "Una polladita para que me colaboren, por favor", dijo entre risas durante su entrevista con la Chola Chabuca en el programa 'Esta noche', al referirse con ironía a su situación económica actual.

La declaración se dio en medio de una entrevista en la que López detalló que aún enfrenta deudas. La pensión mensual establecida por ahora es de S/12.000, pero según la propia 'KittyPam' —quien confirmó recientemente que buscaba un pago de más de S/60.000—, solo en colegios gasta alrededor de S/.8.000, sin contar alimentación, movilidad ni otros servicios básicos.

Pamela López ironiza sobre sus gastos y la pensión de Christian Cueva

Durante el programa, la Chola Chabuca le pidió a Pamela un "prestamito" para su viaje a Chile, a lo que la novia de Paul Michael respondió: "Estoy aguja, Cholita. Todavía hay muchos gastos; estoy poniéndome al día con mis deudas". Luego, soltó la frase: "Una polladita para que me colaboren, por favor". Aunque lo dijo en tono de broma, el comentario reflejó la presión económica que enfrenta.

La popular 'KittyPam' explicó que no cuenta con ayuda doméstica y aclaró como se encarga de la crianza de sus tres hijos con Christian Cueva. "Me levanto todos los días a las 5.20 a. m., preparo el desayuno, las loncheras, los mando al colegio, cocino... amo cocinar", comentó.

Pamela López revela que durante casi un año no recibió soporte económico por parte de Christian Cueva

La empresaria Pamela López precisó que el monto que se hizo viral corresponde a una pensión anticipada y no incluye pagos retroactivos. "No, ese monto implica muchas cosas, todo de los tres. Pero no existe nada de lo anterior. Es de aquí en adelante, lastimosamente", afirmó. También reveló que lleva aproximadamente un año sin recibir ningún tipo de soporte económico por parte de Cueva. Ante ello, la Chola no dudó en decirle: "Durante un año tú has hecho maravillas".

Según información oficial, la demanda presentada por Pamela solicita S/64.000 soles mensuales, considerando los gastos individuales de cada menor. Aunque el juez fijó una pensión provisional de S/12.000 soles, López ha sostenido que su objetivo no es mantener lujos, sino cubrir lo básico.

"La gente juzga, pero yo me metí de todo. Estoy parada. No esperaba hacer esto (estar en el entretenimiento), pero hoy en día aprovecho todas las oportunidades porque sé que el mundo de la tele es corto. Tengo que aprovechar y hacer un colchón para darle lo mejor a mis hijos", concluyó la popular 'KittyPam'.

