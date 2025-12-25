HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Valentino Palacios estalla contra Patricio Parodi por perder la final de 'Esto es guerra' ante Kevin Díaz: "¡Ya jubílate!"

Sin miedo a las represalias, Valentino Palacios criticó fuertemente a su capitán Patricio Parodi, cuya derrota frente a Kevin Díaz selló el triunfo de los 'Combatientes' en 'Esto es guerra'.

La final de 'Esto es guerra' se vivió el martes 23 de diciembre.
La final de 'Esto es guerra' se vivió el martes 23 de diciembre. | Foto: composición LR/América TV/TikTok

Valentino Palacios estalló contra Patricio Parodi tras la derrota del capitán de los 'Guerreros', su propio equipo, en la gran final de 'Esto es guerra'. El joven influencer no dudó en cuestionar con dureza el desempeño del histórico competidor, quien cayó frente al venezolano Kevin Díaz el pasado 23 de diciembre, en lo que fue el primer enfrentamiento directo entre ambos dentro del programa.

La victoria de Díaz selló el triunfo del equipo rojo y generó diversas reacciones, pero fue Valentino quien lanzó las críticas más contundentes. Sin temor a las consecuencias, el tiktoker apuntó directamente contra su capitán, a quien le exigió dar un paso al costado con un mensaje tajante.

Valentino Palacios estalla contra Patricio por perder la final de 'Esto es guerra' ante Kevin Díaz

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo tras la final de 'Esto es guerra: como todo comenzó', mientras Valentino conversaba con su madre, a quien llama cariñosamente 'Fio'. En medio del debate, arremetió contra Patricio y dejó en claro que no le preocupaban las consecuencias de sus palabras. "No me parece. Me cambio a los 'Combatientes'. Que me funen, no me importa. Me pongo de mascota, mejor", expresó con furia, dejando entrever su intención de pasar al equipo rival.

En esa misma línea, el influencer cuestionó sin filtros las habilidades de su capitán, a quien no solo comparó con Díaz, sino que además le exigió dar un paso al costado. "Caramba, Patricio tiene más experiencia que Kevin y Kevin lo arrasó. Ya la edad. ¡Jubílate! ¡Ya jubílate! Bien que le haya ganado. Falta de respeto ese cara de mosca de Patricio. Ya cansa. Mamá, una hora para jalar eso… Estaba renegando de la impotencia", añadió con evidente frustración.

Kevin Díaz derrota a Patricio Parodi en la final de 'Esto es guerra' y sella la victoria de los 'Combatientes'

La noche del 23 de diciembre, los 'Combatientes' levantaron la copa tras revertir el marcador, con Kevin Díaz como gran figura al vencer a Patricio Parodi en el duelo que definió al campeón de la temporada. El joven venezolano, quien es considerado la revelación de 'Esto es guerra' tras su debut en diciembre del año pasado, dio el punto decisivo en el segundo día de la final, luego de que su equipo cayera completamente en la primera fecha.

La derrota de Parodi sorprendió a los seguidores y desató la euforia de los rojos. El capitán de los 'Guerreros', pese a su experiencia en el reality de América TV, no pudo superar la velocidad y fuerza de Kevin en el circuito final. Con este resultado, los 'Combatientes', bajo el liderazgo de Pancho Rodríguez, cerraron una jornada intensa y lograron reivindicarse tras haber perdido en la edición anterior del programa.

