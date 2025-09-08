Pamela López asistió al programa 'Ponte en la cola', conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón, en el que habló sobre su actual relación con Paul Michael y los planes que comparten como pareja. La empresaria trujillana confesó que le hubiera encantado tener un hijo con el cantante, pero manifestó que no es posible debido a una decisión médica que tomó tras sus embarazos.

“Yo creo que va a ser súper complicado. Hubiese anhelado de repente en otro momento poder haber conocido a Paul, pero es complicado, es difícil, casi imposible”, expresó Pamela López, dejando en claro que la maternidad con su actual pareja no está dentro de sus posibilidades.

López revela que no puede tener hijos y su deseo de haber conocido a Paul Michael antes

Durante la conversación en vivo, Pamela López explicó que tras someterse a cuatro cesáreas, su salud se vio comprometida y los médicos le recomendaron someterse a una ligadura de trompas, una cirugía permanente para prevenir embarazos. “Estoy ligada, tengo cuatro cesáreas. La última cesárea literalmente morí, me fui. Fue muy riesgosa para mí”, confesó.

La aún esposa de Christian Cueva aseguró que, a pesar de la situación, mantiene diálogos constantes con Paul Michael sobre este tema, ya que él sueña con volver a ser padre. “Es un tema que también lo conversamos muy a menudo con Paul. Es un chico joven, guapísimo, talentosísimo, con un corazón lindo que ya tiene una hijita”, comentó.

Pamela López y su testimonio tras dar a luz a su hija

En la primera edición de 'El valor de la verdad', Pamela López recordó un episodio estremecedor durante el nacimiento de su hija en 2019. Con voz serena, relató que llegó a “morir” en el momento del parto debido a una grave complicación. “De hecho, me morí literalmente. Nace mi hija y yo muero. Ella nació a los seis meses y fue llevada a UCI (40 días), mientras a mí me aplicaban electroshocks para reanimarme. Perdí mucha sangre. El 2019 fue un año superdifícil”, confesó.

Ese mismo año, la apun esposa de Cueva también atravesó otro complicado episodio de salud mientras estaba embarazada: fue operada de la vesícula y tuvo que firmar un consentimiento en el que le advirtieron que podía perder a su bebé. “Era mi vida o la de ella. Felizmente, hoy tiene 5 años y está sanita”, comentó con alivio.