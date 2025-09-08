HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael tras revelar que no puede tener hijos: "Es un chico joven"

La empresaria trujillana explicó que tras cuatro cesáreas se sometió a una ligadura que hace imposible darle un hijo a Paul Michel, quien le ha manifestado su deseo de convertirse en padre por segunda vez.

Pamela López tiene 3 hijos con Christian Cueva. Foto: composición LR/difusión
Pamela López tiene 3 hijos con Christian Cueva. Foto: composición LR/difusión

Pamela López asistió al programa 'Ponte en la cola', conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón, en el que habló sobre su actual relación con Paul Michael y los planes que comparten como pareja. La empresaria trujillana confesó que le hubiera encantado tener un hijo con el cantante, pero manifestó que no es posible debido a una decisión médica que tomó tras sus embarazos.

“Yo creo que va a ser súper complicado. Hubiese anhelado de repente en otro momento poder haber conocido a Paul, pero es complicado, es difícil, casi imposible”, expresó Pamela López, dejando en claro que la maternidad con su actual pareja no está dentro de sus posibilidades.

PUEDES VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

lr.pe

López revela que no puede tener hijos y su deseo de haber conocido a Paul Michael antes

Durante la conversación en vivo, Pamela López explicó que tras someterse a cuatro cesáreas, su salud se vio comprometida y los médicos le recomendaron someterse a una ligadura de trompas, una cirugía permanente para prevenir embarazos. “Estoy ligada, tengo cuatro cesáreas. La última cesárea literalmente morí, me fui. Fue muy riesgosa para mí”, confesó.

La aún esposa de Christian Cueva aseguró que, a pesar de la situación, mantiene diálogos constantes con Paul Michael sobre este tema, ya que él sueña con volver a ser padre. “Es un tema que también lo conversamos muy a menudo con Paul. Es un chico joven, guapísimo, talentosísimo, con un corazón lindo que ya tiene una hijita”, comentó.

PUEDES VER: Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: 'El tiempo no llegó'

lr.pe

Pamela López y su testimonio tras dar a luz a su hija

En la primera edición de 'El valor de la verdad', Pamela López recordó un episodio estremecedor durante el nacimiento de su hija en 2019. Con voz serena, relató que llegó a “morir” en el momento del parto debido a una grave complicación. “De hecho, me morí literalmente. Nace mi hija y yo muero. Ella nació a los seis meses y fue llevada a UCI (40 días), mientras a mí me aplicaban electroshocks para reanimarme. Perdí mucha sangre. El 2019 fue un año superdifícil”, confesó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Ese mismo año, la apun esposa de Cueva también atravesó otro complicado episodio de salud mientras estaba embarazada: fue operada de la vesícula y tuvo que firmar un consentimiento en el que le advirtieron que podía perder a su bebé. “Era mi vida o la de ella. Felizmente, hoy tiene 5 años y está sanita”, comentó con alivio.

Notas relacionadas
Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”

Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”

LEER MÁS
Pamela López revela cómo es su nueva rutina al cuidar a sus tres hijos tras perder a sus nanas: "Me levanto 5:20 de la mañana"

Pamela López revela cómo es su nueva rutina al cuidar a sus tres hijos tras perder a sus nanas: "Me levanto 5:20 de la mañana"

LEER MÁS
Pamela López responde a los rumores sobre un posible embarazo con Paul Michel: "Me habla de tener un hijo"

Pamela López responde a los rumores sobre un posible embarazo con Paul Michel: "Me habla de tener un hijo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

LEER MÁS
Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Isabella Ladera inicia acciones legales tras difusión de imágenes que la vincula con Beéle

Isabella Ladera inicia acciones legales tras difusión de imágenes que la vincula con Beéle

LEER MÁS
Mónica Delta deja sentido mensaje tras repentina muerte de Jaime Chincha: “Estamos consternados por esta temprana partida”

Mónica Delta deja sentido mensaje tras repentina muerte de Jaime Chincha: “Estamos consternados por esta temprana partida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Espectáculos

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Fito Páez ya está en Lima: conoce el posible setlist, los accesos y otros detalles de su esperado concierto en Costa 21

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota