Este sábado 20 de diciembre se celebrará la gran final de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025. Entre los finalistas figuran Melissa Ángeles, como Alejandra Guzmán; Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, como imitadores de la banda estadounidense Green Day; y Gabriela Villanueva, quien encarna al ‘Rey del Pop’, Michael Jackson.

La joven que sorprendió al superar el casting del reality de imitadores y dejó boquiabiertos a los jurados Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes destacaron su precisión vocal, su dominio escénico y su caracterización del ícono del pop.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

¿Quién es la imitadora de Michael Jackson?

Originaria de Ilo y con apenas 21 años, Gabriela Villanueva trabajó como mesera y cocinera mientras perseguía su sueño de dedicarse por completo a la música. Desde niña desarrolló una fuerte conexión con Michael Jackson, influenciada por sus padres, quienes le mostraban desde muy pequelas videos y canciones del 'Rey del pop'.

En una entrevista para Latina Televisión, Gabriela contó que intentó formarse en una academia musical; sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. Tras regresar a su ciudad natal, un amigo le comentó que ‘Yo soy’ regresaba a la televisión, por lo que decidió probar suerte, sin imaginar todo lo que pasaría después. Un detalle poco conocido es que sus primeros inicios se dieron en el mundo drag, donde aprendió a dominar el escenario.

Gabriela y su camino en 'Yo soy' 2025

Gabriela Villanueva goza de una gran legión de fans, quienes aseguran que las presentaciones de 'Thriller' y 'Billie jean' han sido las puestas en escenas más destacadas de la temporada, donde la joven ileña se adueñó del escenario.

En los últimos días, volvió a dejar boquiabiertos a los jurados y al público al cantar 'Human nature'. En esa oportunidad, el panel destacó su acertada elección de interpretar un tema tranquilo donde pudo lucir mejor sus dotes en el canto.