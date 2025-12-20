¿Quién es Gabriella Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que podría consagrarse como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?
Gabriela Villanueva, joven de 21 años natural de Ilo, busca consagrarse como la gran ganadora de la segunda temporada de ‘Yo soy’ 2025. Desde niña desarrolló una fuerte conexión con Michael Jackson.
Este sábado 20 de diciembre se celebrará la gran final de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025. Entre los finalistas figuran Melissa Ángeles, como Alejandra Guzmán; Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, como imitadores de la banda estadounidense Green Day; y Gabriela Villanueva, quien encarna al ‘Rey del Pop’, Michael Jackson.
La joven que sorprendió al superar el casting del reality de imitadores y dejó boquiabiertos a los jurados Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes destacaron su precisión vocal, su dominio escénico y su caracterización del ícono del pop.
¿Quién es la imitadora de Michael Jackson?
Originaria de Ilo y con apenas 21 años, Gabriela Villanueva trabajó como mesera y cocinera mientras perseguía su sueño de dedicarse por completo a la música. Desde niña desarrolló una fuerte conexión con Michael Jackson, influenciada por sus padres, quienes le mostraban desde muy pequelas videos y canciones del 'Rey del pop'.
En una entrevista para Latina Televisión, Gabriela contó que intentó formarse en una academia musical; sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. Tras regresar a su ciudad natal, un amigo le comentó que ‘Yo soy’ regresaba a la televisión, por lo que decidió probar suerte, sin imaginar todo lo que pasaría después. Un detalle poco conocido es que sus primeros inicios se dieron en el mundo drag, donde aprendió a dominar el escenario.
Gabriela y su camino en 'Yo soy' 2025
Gabriela Villanueva goza de una gran legión de fans, quienes aseguran que las presentaciones de 'Thriller' y 'Billie jean' han sido las puestas en escenas más destacadas de la temporada, donde la joven ileña se adueñó del escenario.
En los últimos días, volvió a dejar boquiabiertos a los jurados y al público al cantar 'Human nature'. En esa oportunidad, el panel destacó su acertada elección de interpretar un tema tranquilo donde pudo lucir mejor sus dotes en el canto.