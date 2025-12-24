HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

'Cinescape' se despide de la televisión peruana bajo la conducción de Bruno Pinasco. El programa de cine más longevo del país marcó a generaciones al acercar a las estrellas de Hollywood a los televidentes. Descubre aquí cuándo se emitirá su último episodio.

Cinescape se despide de la TV Foto: Composición LR
'Cinescape', el icónico programa dedicado al séptimo arte y el más longevo de la televisión peruana, se despedirá de las pantallas tras 25 años de emisión ininterrumpida bajo la conducción de Bruno Pinasco. A través de una publicación en el Instagram de América Televisión, se anunció que el querido espacio llegará a su fin el sábado 27 de diciembre de 2025, a las 11:00 p.m.

“Hace 25 años un sueño se hizo realidad. Lo que hasta entonces parecía imposible se logró: acercar el cine a casa como nunca antes se había hecho”, se lee en el mensaje difundido por el canal, que ya generó miles de reacciones en redes sociales. Los usuarios se mostraron nostálgicos y dejaron comentarios como: “Deja una huella imborrable” y “Gracias, Bruno, por tantos años llenos de emoción y aprendizaje” y "Cinescape marcó mi infancia".

'Cinescape' de despide de la TV tras 25 años ininterrumpidos

'Cinescape' se emitió por primera vez el 7 de agosto del 2000 en Panamericana Televisión. Tres años después, el formato pasó a América TV, donde se mantuvo al aire sábado a sábado con Bruno Pinasco como conductor, acompañado por la recordada voz de su padre, 'Rulito' Pinasco, y el entrañable camarógrafo ‘Chiky’, así como otros miembros de su familia.

'Cinescape' no se caracterizó por la crítica especializada, pero logró destacar por acercar, como nunca antes, al público peruano a las principales novedades del cine y a las grandes estrellas de Hollywood. Bruno Pinasco estuvo presente en coberturas internacionales como los estrenos de 'El señor de los anillos: El retorno del rey', 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' y 'El hombre araña 2', entre otras superproducciones, pero sin dejar de lado los filmes peruanos.

La historia de 'Cinescape'

Antes de tener su propio espacio, Bruno Pinasco conducía una sección de cine dentro del programa 'Oky doky', donde mostraba detrás el de cámaras de varias películas. Gracias a ese trabajo, María Elena Malca, entonces gerente de United International Pictures en Perú, lo contactó y le propuso viajar a Hollywood para realizar entrevistas a estrellas del cine. Tras varias idas y vueltas, 'Cinescape' terminó emitiéndose en América Televisión.

En una entrevista para 'El Comercio', Pinasco recordó que, en 2004, durante el estreno mundial de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' en Nueva York, solo contaba con una acreditación para cubrir la alfombra roja. Sin embargo, por un error del destino, logró ingresar a la sala de proyección y terminó chocando con un adolescente de unos llamativos lentes redondos: Daniel Radcliffe, el mismísimo Harry Potter.

Historias como esa marcaron la historia de 'Cinescape', un programa que logró mantenerse vigente durante un cuarto de siglo y sobrevivir a la revolución del streaming.

