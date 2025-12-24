HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      
Espectáculos

Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios que la compararon con Magaly por receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

La influencer Nelly Rossinelli respondió a las críticas por su receta de pavo y rechazó las alusiones con Magaly Medina, quien también compartió una preparación navideña en 2024.

Nelly Rossinelli se defendió de críticas por su receta del pavo navideño. Foto: composición LR/difusión
Nelly Rossinelli se defendió de críticas por su receta del pavo navideño. Foto: composición LR/difusión

Nelly Rossinelli, exjurado de 'El gran chef famosos', se defendió de las críticas que recibió en redes sociales por la receta de pavo que compartió a pocas horas de la celebración de Navidad. A través de una transmisión en vivo en TikTok, la influencer respondió de manera tajante a los comentarios negativos de algunos usuarios que aseguraban no haber tenido buenos resultados con su preparación, e incluso la compararon con Magaly Medina, quien también compartió una preparación navideña en 2024.

La creadora de contenido dejó en claro que la responsabilidad no recae en ella si la receta no fue seguida correctamente. “Si ustedes han puesto algo mal, ya es culpa de ustedes, mi pavo acá la gente viene hasta los huesos se quiere comer. Así que por favor, acá no me estén echando la culpa, (nada que) 'Magaly 2025', porque yo los mando, ya saben a dónde”, señaló durante el en vivo.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Magaly Medina hace mea culpa por su polémico pavo navideño: 'Una receta que no conocía'

lr.pe

Rossinelli responde tras críticas de usuarios por pavo navideño y comparaciones con Magaly

La polémica se originó luego de que varios usuarios compartieran en redes sociales cómo les estaba yendo con la receta del pavo de Nelly Rossinelli. Parte de la confusión surgió por el uso de la salmuera, ya que la tiktoker había aclarado que los pavos cuyos empaques indicaban “marinado” no debían pasar por este proceso. Sin embargo, algunos seguidores aseguraron que la indicación no fue compartida en el video de la influencer.

Ante ello, la también conocida como la 'Reina de las loncheras' respondió con firmeza a quienes la criticaban en los comentarios. “Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa, les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Y no quieren que les hornee su pavo también?”, expresó, evidenciando su molestia.

PUEDES VER: Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: 'Hay que reflexionar bien'

lr.pe

Asimismo, la exjurado de 'El gran chef famosos' recordó que la receta cuestionada no era nueva y que ya la había compartido anteriormente sin generar polémica. “Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, afirmó. Incluso mencionó que varias personas ya habían preparado el pavo para reuniones laborales y le habían agradecido por los buenos resultados.

La influencer advirtió que no tolerará más criticas y advirtió que bloquearía a usuarios. “Así que si alguien me viene acá a querer fregar el 25, bloqueado”, sentenció Nelly Rossinelli, dejando en claro que no permitirá que se le responsabilice por errores en la ejecución de su receta navideña.

Notas relacionadas
Nelly Rossinelli aclara paso importante de su receta navideña y usuarios reaccionan: "Si mi pavo sale salado, es tu culpa"

Nelly Rossinelli aclara paso importante de su receta navideña y usuarios reaccionan: "Si mi pavo sale salado, es tu culpa"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026

Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026

LEER MÁS
Nelly Rossinelli se indigna tras mensaje de Dina Boluarte sobre paro de transportistas: "Estamos hartos"

Nelly Rossinelli se indigna tras mensaje de Dina Boluarte sobre paro de transportistas: "Estamos hartos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla reafirma su amor por su novia Tania Pinedo con romántico mensaje: "Sin culpas y con valentía"

Tiktoker Lis Padilla reafirma su amor por su novia Tania Pinedo con romántico mensaje: "Sin culpas y con valentía"

LEER MÁS
Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

LEER MÁS
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025