Nelly Rossinelli, exjurado de 'El gran chef famosos', se defendió de las críticas que recibió en redes sociales por la receta de pavo que compartió a pocas horas de la celebración de Navidad. A través de una transmisión en vivo en TikTok, la influencer respondió de manera tajante a los comentarios negativos de algunos usuarios que aseguraban no haber tenido buenos resultados con su preparación, e incluso la compararon con Magaly Medina, quien también compartió una preparación navideña en 2024.

La creadora de contenido dejó en claro que la responsabilidad no recae en ella si la receta no fue seguida correctamente. “Si ustedes han puesto algo mal, ya es culpa de ustedes, mi pavo acá la gente viene hasta los huesos se quiere comer. Así que por favor, acá no me estén echando la culpa, (nada que) 'Magaly 2025', porque yo los mando, ya saben a dónde”, señaló durante el en vivo.

Rossinelli responde tras críticas de usuarios por pavo navideño y comparaciones con Magaly

La polémica se originó luego de que varios usuarios compartieran en redes sociales cómo les estaba yendo con la receta del pavo de Nelly Rossinelli. Parte de la confusión surgió por el uso de la salmuera, ya que la tiktoker había aclarado que los pavos cuyos empaques indicaban “marinado” no debían pasar por este proceso. Sin embargo, algunos seguidores aseguraron que la indicación no fue compartida en el video de la influencer.

Ante ello, la también conocida como la 'Reina de las loncheras' respondió con firmeza a quienes la criticaban en los comentarios. “Ya que ustedes no sepan cocinar, ya no es mi culpa, les he hecho con A, B, C y D, con manzanitas. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Y no quieren que les hornee su pavo también?”, expresó, evidenciando su molestia.

Asimismo, la exjurado de 'El gran chef famosos' recordó que la receta cuestionada no era nueva y que ya la había compartido anteriormente sin generar polémica. “Esta es mi misma receta del año pasado, es exactamente la misma. La he repetido así tal cual copy paste y el año pasado todos me escribían para decirme que el pavo les había salido delicioso”, afirmó. Incluso mencionó que varias personas ya habían preparado el pavo para reuniones laborales y le habían agradecido por los buenos resultados.

La influencer advirtió que no tolerará más criticas y advirtió que bloquearía a usuarios. “Así que si alguien me viene acá a querer fregar el 25, bloqueado”, sentenció Nelly Rossinelli, dejando en claro que no permitirá que se le responsabilice por errores en la ejecución de su receta navideña.