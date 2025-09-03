HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López habla de su relación actual con Christian Cueva y cuenta cómo se comunica con el futbolista peruano: ''Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Pamela López vuelve a ser noticia al revelar en el programa de Magaly Medina que mantiene una comunicación formal con Christian Cueva, padre de sus tres hijos.

Pamela López habló en ‘Magaly TV’: la firme sobre cómo es su relación actual con su expareja Christian Cueva.
Pamela López habló en ‘Magaly TV’: la firme sobre cómo es su relación actual con su expareja Christian Cueva. | Foto: composición LR/Magaly ATV/IG - Christian Cueva

Pamela López volvió a aparecer en las principales portadas de los medios de espectáculos. Esta vez, habló en el programa de Magaly Medina sobre su relación actual con el futbolista peruano Christian Cueva, quien es el padre de sus hijos y que aún forma parte de su vida familiar, pese a estar separados desde hace algún tiempo.

Al tratarse de un asunto estrictamente personal, la emprendedora sorprendió al revelar cómo es actualmente su comunicación con el popular ‘Aladino’, resaltando que el único propósito de ese diálogo es velar por el bienestar de sus hijos.

PUEDES VER: Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

lr.pe

¿Cómo es la relación entre Pamela López y Christian Cueva?

En medio de la polémica que se vive en la farándula por la relación entre ambos, la madre de familia aclaró de manera sorpresiva que la comunicación con su expareja ha cambiado radicalmente luego del show mediático que hubo por su separación: "Su comunicación es muy puntual; nos referimos como Sra. López y Sr. Cueva. Obviamente, no son sus palabras; no hay forma de que él las redacte", expresó, dejando entrever que existe la intervención de asesores legales para mantener la formalidad en sus interacciones.

Asimismo, en el programa de la periodista de espectáculos Magaly Medina, Pamela López señaló que llegó a un acuerdo con el actual mediocampista del Emelec para coordinar la crianza y las visitas a sus hijos. “Llegamos a un acuerdo como adultos, sobre todo lo relacionado a nuestros hijos”, afirmó. Con esta declaración, dio a entender que busca priorizar un entorno sano en beneficio de sus menores.

PUEDES VER: Pamela López arremete contra Christian Cueva por pedido de régimen de visitas: "Me causa lástima"

lr.pe

¿Existe la posibilidad de que sus hijos interactúen con Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva?

Durante la entrevista, Magaly Medina le consultó a Pamela López sobre la posibilidad de que Pamela Franco interactúe con sus hijos. Ante ello, la empresaria fue clara al afirmar que no considera esa opción adecuada para el bienestar de los menores. “No, en este momento no es posible”, sentenció.

Por otro lado, la exesposa de Christian Cueva comentó que sus hijos aún no han recibido una explicación clara sobre su separación con el futbolista: ''Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue'', confesó. Su expresión reflejaba la dificultad emocional que enfrentó durante el proceso de distanciamiento con el internacional de la selección peruana.

La importancia de priorizar el bienestar de los niños

En todo momento, Pamela López recalcó que nunca le puso trabas a Cueva para que pueda ver a sus tres hijos. “Llegamos a un acuerdo y tuve que desbloquearlo para la comunicación como padres”, puntualizó. Con estas palabras, la emprendedora dejó claro que no tuvo reparos en tomar decisiones orientadas a fortalecer la responsabilidad compartida en su rol de madre y padre.

