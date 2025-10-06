Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Una de las exchicas realitys que ha tenido mayor éxito tras su paso por ‘Combate’ es, sin lugar a dudas, Rossi Torrealba. La modelo venezolana sorprendió al revelar que actualmente es dueña de dos colegios y disfruta del amor de un peruano, con quien contrajo matrimonio, mientras compagina esto con su papel como integrante en ‘El reventonazo de la Chola’, programa liderado por Ernesto Pimentel.

Ella recordó que llegó al Perú hace ocho años sin un dólar, proveniente de su país de origen, y de inmediato comenzó a trabajar en Gamarra como barbera, dónde llegó a ganar hasta S/ 100 diarios. Debido a su estatura, la animaron a probar como modelo en ese emporio comercial y empezó a ganar fama hasta llegar al mundo de los realities, en el que se le vinculó sentimentalmente con Nicola Porcella y Diego Chávarri.

“Estuve unos seis meses (en Combate) porque ahí venden el drama, el show, hablar de otros, y yo no quería eso para mí. No quería ser expuesta de esa manera porque venía con una visión artística diferente”, declaró la venezolana de 32 años a Trome.

La exintegrante de Combate, Rossi Torrealba, reveló que es dueña de dos colegios en Lima. Su proyecto comenzó cuando dio a luz durante la pandemia a una niña, quien le causaba preocupación por sus frecuentes pataletas y que no hable. Por esa razón, decidió llevarla a un centro para determinar qué tenía exactamente. “Me dijeron que era autista, pero resulta que no lo era”, sostuvo la modelo a Trome.

A partir de esa experiencia, decidió convertir su necesidad personal en un negocio propio. Así surgió la idea de abrir un colegio inicial de estimulación temprana y guardería para cuidar a su hija. “Actualmente tengo dos sedes. Una en San Miguel y otra en Magdalena, se llama ‘Divina Pastora’”, señaló Rossi Torrealba.

Luego de una mala experiencia con el padre de su hijo, quien es venezolano, Rossi Torrealba decidió darse una nueva oportunidad en el amor y terminó casándose con un empresario peruano. “Nos conocimos en un evento, él me contrataba, me gustó su caballerosidad, respeto, credibilidad, confianza. Llegó en el momento perfecto”, aseguró la modelo a Trome, quien tiene una hija con él.

Asimismo, descartó que su esposo se ponga celoso por verla usando diminutas prendas en el ‘Reventonazo de la Chola’. “Mi esposo es un peruano atípico. Él se vacila viéndome en el programa, se le infla el pecho al verme”, compartió la también actriz cómica.