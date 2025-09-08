Pamela López estuvo presente en el set de ‘Ponte en la cola’ y sorprendió al bromear sobre el rostro de Christian Cueva, padre de sus tres hijos, dejando entrever que ya no le gustaría físicamente. “De cara ya no”, expresó en vivo la trujillana de 38 años.

Su comentario generó sorpresa en Ricardo Rondón y Michelle Soifer, mientras que ella lo tomó con humor. Allí, el presentador le respondió. “Pero ni tan malcriadito, tuviste tres hijos con él”. A lo que López contestó de inmediato, ‘celebrando’ que sus hijos heredaron su físico y no el futbolista. “Bueno, hay otras cosas también, tengo tres bendiciones que gracias a dios se parecen a mí”, señaló.

Pamela López confiesa que ella ni Cueva necesitaron retoques para aumentar la libido

Durante la entrevista con el programa de la Latina, Ricardo Rondón le consultó a Pamela López si en algún momento conversó con Christian Cueva sobre someterse al tratamiento del ‘rejuchip’ o ‘chip del amor’, procedimiento que ayuda a aumentar la potencia íntima y la libido. Ella aseguró que ese tema nunca fue parte de sus conversaciones. “No, no, jamás. No había necesidad en ese momento”, contó.

Además, afirmó que ella fue la primera mujer que llevó a Cristian Cueva a realizarse un retoque estético, y no Pamela Franco. “Él nunca me dijo que quería hacerse esas cosas, pero fui yo quien lo llevó por primera vez para que se ponga bótox, ya que él tiene la frente extremadamente marcada de piel”, señaló con una sonrisa la todavía esposa de Christian Cueva.